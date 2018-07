Hagetmau, France

El Adoureño, jeune novillero de Nogaro est pris au cinquième exemplaire : coup de corne dans le scrotum sur une dizaine de centimètres avec sortie de testicule. Pris en charge par l’équipe chirurgicale des arènes il a été anesthésié puis évacué vers les urgences de l’hôpital Layné à Mont-de-Marsan, ses jours ne sont pas en danger. Il sera ce lundi examiné par un urologue. El Adoureño doit toréer samedi prochain lors de la feria de Parentis- en- Born.

El Adoureño a échappé fort heureusement à un coup de corne qui eut pu être bien plus grave. Attrapé par le cinquième novillo il est violemment soulevé puis repris au sol. La blessure est douloureuse mais peu grave …enfin on parle là de toreros et donc d’êtres hors du commun. Ce qui clouerait au lit pour trois semaines n’importe qui va dans son cas lui permettre pourtant de toréer samedi. Quant à la course d’Ana Romero et Rehuelga elle a offert le bon, le moyen et le médiocre avec du sérieux dans la présentation. Le plus mauvais « sorteo » pour El Adoureño qui se mange une sacrée carne puis un novillo qui veut le croquer. Dorian Canton réalise lui belle faena pure et apaisée à son premier exemplaire avant que de se battre avec le retors sixième. Canton, l’élève de Richard Milian, qui coupe une oreille à Hagetmau après en avoir coupé une à Orthez en matinée avec un novillo, à vêpres, un poil tard au démarrage et qui réclamait l'engagement. Le jeune novillero béarnais continue sa marche en avant. Enfin Antonio Catalàn « Toñete », toreo fait, torero presque, classique, épuré et déjà remarquablement technique, coupe deux oreilles avec une tauromachie castillane mature sans fioriture. Une première faena à un grand novillo, plus toréé à droitre qu'à gauche cependant par le madrilène. Son second est exigeant et pas commode. Toñete s'emploie avec notamment au final des naturelles de face et en face. Il tue de deux grands coups d’épée. Le garçon sera fait matador en septembre à Nîmes par Ponce. Pas de souci pour l’avenir du « petit Antoine ». La voie royale l'attend.

