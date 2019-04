Feria Dax 2019 : les cartels des corridas sont connus

Dax, France

La saison taurine dacquoise a été présentée ce vendredi soir. Les cartels de la temporada dacquoise ont été dévoilés en public par la commission taurine. La Feria, du 14 au 18 août et Toros y Salsa les 6,7 et 8 septembre.

Au menu taurin, sept corridas, une corrida à cheval, deux novilladas sans picador et une novillada piquée dans les arènes du parc Théodore-Denis.

Des élevages habitués à Dax

Les ganaderias sont répétées par rapport à l’an dernier : Victoriano Del Rio, Pedraza de Yeltes, Jandilla, Ana Romero, Santi Domecq en août, Victorino Martin et la novillada de Jose Cruz en septembre. Des élevages tous remarquables en 2018. Seule nouveauté en matière de toros, les Luis Algara qui fermeront la temporada.

Un doublé et un solo

Du côté des toreros, Manzanares ouvrira avec Ponce, s’il est rétabli, et la prestation de Cayetano Ordoñez inédit dans le sud-ouest. Le soir du 15 août : Chacon, Luque et Leal. Ensuite Urdiales, Castella et le néo matador Toñete devant les Jandilla. Le samedi le public pourra voir Rafaelillo, Pepe Moral et Adrien Salenc, qui sortira de son alternative à Istres. Le dimanche, un cartel de jeunes pour finir avant l’Agur, avec Alvaro Lorenzo, Marin et Campos.

Il faudra attendre septembre et Toros y Salsa pour l’évènement de la saison : le solo d’Emilio De Justo seul face à 6 Victorino Martin. Rideau Pour Perera, Luque, seul matador répété, et Pablo Aguado.

Morale de cette programmation : la place au renouvellement, la prime à la jeunesse et aux toreros qui ont donné satisfaction en 2018.

Daniel Luque, seul torero doublé de la saison taurine dacquoise © Maxppp - Jose Manuel Pedrosa

Programme de la temporada dacquoise

La Feria du 14 au 18 août

Mercredi 14 août

16H30 : générations champions

21H : grand concours landais

Jeudi 15 août

11H30 : corrida avec des Toros de Victoriano del Rio pour Enrique Ponce, José Maria Manzanarès et Cayetano

18H : corrida avec des Toros de Pedraza de Yeltes pour Octavio Chacon, Daniel Luque et Juan Leal

Vendredi 16 août

11H30 : concours de novillada sans picador (éliminatoire)

18H : corrida avec des Toros de Jandilla pour Diego Urdiales, Sébastien Castella et Toñete

Samedi 17 août

11H30 : concours de novillada sans picador (finale)

18H : corrida avec des Toros de Ana Romero pour Rafaelillo, Pepe Moral et Adrien Salenc

Dimanche 18 août

11H30 : corrida de rejon avec des toros de Sanchez y Sanchez pour Andy Cartagena, Léa Vicens, Guillermo Hermoso de Mendoza

18H : Toros de Santiago Domecq pour Alvaro Lorenzo, Gines Marin et Tomas Campo

Toros Y Salsa

Vendredi 6 septembre

20H30 : Nuit du Toro, spectacle organisé en partenariat avec le Club taurin Boletero

Samedi 7 septembre

11H : Grande finale des cocardes

17H30 : Corrida événement avec des toros de Victorino Martin. Emilio de Justo seul face à 6 toros

Dimanche 8 septembre