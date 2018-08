Pendant cinq jours, près de 800 000 personnes vont affluer à Dax pour la Feria, du 11 au 15 août. Vous comptez vous y rendre ? OK, mais comment y aller et où stationner ? Quel est le programme ? Où dormir ? Voici ce qu'il faut savoir avant les Fêtes.

La Feria de Dax 2018 se tient du 11 au 15 août : cinq jours et cinq nuits de fête en rouge et blanc, à vivre sur France Bleu Gascogne

Dax, France

La Feria de Dax se tient du samedi 11 au mercredi 15 août. France Bleu Gascogne a rassemblé toutes les informations pratiques à connaître avant ces cinq jours et cinq nuits de Fêtes.

Transports, accès, stationnement

Pour ceux qui viennent en train, le coeur de la fête se trouve à moins de 15 minutes à pied de la gare de Dax.

Des navettes en bus sont prévues pour les habitants du Grand Dax et depuis plusieurs villes du département des Landes, Peyrehorade, Labenne, Capbreton, Mont-de-Marsan, Seignosse, Léon, Vielle-Saint-Girons, Saint-Sever, Mimizan, Messanges, Ossages.

Pour ceux qui veulent accéder à Dax en voiture depuis l'extérieur, des parkings avec des navettes sont prévus. Les navettes circulent non-stop tous les jours de 9h30 jusqu’à 4h30 (3h30 les nuits des 13 et 15 août). Le tarif est de 3 euros la journée / 7 euros pour les cinq jours en illimité. Elles sont gratuites pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'un adulte.

Découvrez sur la carte ci-dessous, en rouge, les quatre parkings périphériques gratuits, d'où partent les navettes.

Parking P1 - Saint-Vincent de Paul : 850 places. RN 124, Avenue du 19 mars 1962

Parking P2 - Saint-Paul-lès-Dax : 1.000 places. Au croisement de la route de Lestrilles et de la route des minières

Parking P3 - Narrosse : 1340 places. A la bretelle de la déchetterie

Parking P4 - Dax : 250 places. Parking de l’aérodrome sur la route de Tercis

Le stationnement pour les résidents du coeur de ville

Dans le coeur de ville, un périmètre sécurisé, entouré de noir sur le "plan des fêtes" ci-dessous est interdit à la circulation et au stationnement du 11 au 15 août inclus, excepté le matin entre 5h et midi (5h et 11h les deux derniers jours). Ceux qui ne respectent pas cette consigne seront verbalisés et les véhicules stationnés emmenés à la fourrière. Les résidents sont invités à aller chercher un macaron dans les locaux de la police municipale pour se garer gratuitement dans deux parkings clos, sécurisés et éclairés pendant la Feria : le parking des berges et celui de Chanzy.

Le programme festif de la Feria

La Feria de Dax débute officiellement à 19h30, après que les Romains aient débarqué vers 18h sur les berges de l'Adour. Rendez-vous est donné dans le parc de l'hôtel de ville pour la cérémonie d'ouverture. A chaque journée sa thématique, d'ici à l'Agur de clôture et au feu d'artifice final, mercredi 15 août : samedi la Feria célèbre "Dax la Landaise", dimanche la musique, lundi les enfants, mardi le folklore et les musiques du monde, et mercredi les "lumières". Chaque soir dès 23h, deux concerts gratuits sont donnés dans le parc de la mairie. Découvrez ci-dessous l'intégralité du programme des animations, jour après jour.

Le programme aux arènes

Corridas, novilladas sans picador, course landaise, grand spectacle de haute voltige et acrobaties à cheval "Aria" : au total, dix-sept spectacles sont prévus aux arènes centenaires de Dax, parmi lesquels une corrida événement. Mardi 14 août à partir de 18h, Juan Bautista sera seul en piste face à six taureaux de six élevages différents (Victorino Martin, La Quinta, Pedra de Yeltès, Jandilla, de Montalvo et La Déhésilla). Parmi les autres figuras de cette Feria 2018 : Emilio de Justo, le triomphateur de l'an dernier, Daniel Luque et Rafaelillo pour une corrida de Pedraza de Yeltes le 13 août.

Voici le programme des corridas, à vivre en direct sur France Bleu Gascogne :

Dimanche 12 août : 11h30, corrida de Hermanos García Jiménez pour Juan José Padilla, Jose Maria Manzanares et Andrés Roca Rey ; 18h, corrida de Santiago Domecq pour Sébastien Castella, Ginès Marín et Jésus Enrique Colombo

Lundi 13 août : 11h30, concours des novilladas sans picador (éliminatoire), avec les novillos du Lartet ; 18h, corrida de Pedraza de Yeltes pour Rafaelillo, Daniel Luque et Emilio de Justo

Mardi 14 août : 11h30, concours des novilladas sans picador (finale), avec les novillos de Guadaira ; 18h, Juan Bautista seul face à six taureaux

Mercredi 15 août : 11h30, corrida de rejon, taureaux de Los Espartales pour Sergio Galán, Andy Cartagena et Léa Vicens ; 18h, corrida de Ana Romero pour Thomas Dufau, Juan Del Alamo et Tomas Campo

La billetterie est ouverte sur internet.

Le plan des Fêtes

Le "plan des fêtes" ci-dessous indique notamment les contours du périmètre sécurisé, les postes de secours, coins repos, hôpital, parkings et arrêts des navettes. Cliquez ici pour voir le plan des Fêtes en grand format (pdf).

Le plan des Fêtes de Dax - Feria de Dax

Campings

Nouveauté cette année : une partie des berges de l'Adour est aménagée pour accueillir voitures et tentes. Le parking est payant.

arrivée entre le 10 août à partir de 14h et le dimanche 12 août à 8h : 30 euros l'entrée par voiture

arrivée entre le dimanche 12 août à partir de 10h et le mardi 14 août à 8h : 20 euros l'entrée

arrivée entre le mardi 14 août à partir de 8h et le jeudi 16 août 8h : 10 euros l'entrée

Trois autres aires d'accueil gratuites sont aménagées pour les campeurs, avec un gardiennage 24h/24, à Saint-Vincent-de-Paul, Narrosse et Saint-Paul-les-Dax - Lestrilles. Chaque site est équipé de douches et de sanitaires. Seules les tentes y sont autorisées.

Halte-garderie

L’Union Sportive Dacquoise organise l’accueil de 20 enfants de 0 à 11 ans, les jours de corridas les 12, 13, 14, 15 août de 17h30 à 21h environ et le 12 août à partir de 10h45. Si vous êtes intéressés vous pouvez vous inscrire à l’Office Intercommunal du Tourisme et du Thermalisme.

A vivre sur France Bleu Gascogne

Plus que jamais, France Bleu Gascogne est LA radio de la Féria de Dax. Du 11 au 15 août, vivez nos grands directs au coeur de l'événement. Vous êtes les bienvenu(e)s pour assister à nos émissions diffusées samedi, lundi, et mardi à partir de 16h en direct du parc Théodore Denis. Suivez également en direct et en intégralité les corridas de la Feria 2018 avec les commentaires de Pierre-Albert Blain et Julien Lescarret, et le magazine "Callejon" chaque jour en direct des arènes de Dax de 12h à 13h.

en savoir plus La feria de Dax 2018 en direct sur France Bleu Gascogne

Plus d'informations sur le site officiel de la Feria de Dax.