Feria de Dax 2020 : la ville met en vente l'affiche collector des fêtes annulées

Même s'il n'y aura pas de Feria de Dax cette année, annulée pour cause de crise sanitaire, il existe quand même une affiche signée de l'illustrateur Clavé, comme en 2019, avec des couleurs chaudes représentant des enfants autour des arènes de Dax. Cette affiche est mise en vente par la ville de Dax depuis ce lundi soir, 1.000 exemplaires ont été imprimés avec également des autocollants, des magnets ou des badges.

"Parce que c'est collector"

"Parce que c'est collector", explique Pascal Dagès, l'adjoint au fêtes populaires de la ville de Dax. "Parce qu'on s'est dit que depuis des siècles et des siècles, c'est la première fois que les ferias de Dax seront supprimées. Comme c'est un événement malheureusement exceptionnel et j'espère unique, cette affiche sera l'exemple de la rareté".

La ville de Dax a-t-elle aussi dans la tête, avec la vente de produits dérivés, de faire entrer quand même un peu de trésorerie ? Et finalement, l'annulation de cette feria est-ce un coût pour la ville ou plutôt une économie quand on connait, par exemple, les budgets liés à la sécurisation ? "Cela coûtera un peu, car certains frais ont été engagés, répond Pascal Dagès, mais c'est vrai que cela coûtera bien moins cher que les deux ou trois dernières années où on a voté une subvention d'équilibre autour de 300.000 euros. Mais on a pas fait imprimer les affiches pour faire entrer de la trésorerie".

#DaxFeriaChallenge

En plus des affiches collectors de cette unique feria annulée, depuis ce mardi, la ville a lancé un challenge sur les réseaux sociaux. Le but, c'est de partager sur Instagram ou Facebook des photos souvenirs des ferias passées. La ville en sélectionnera un certain nombre pour les afficher lors de la Feria 2021 sur les panneaux qui entourent la fontaine chaude et ainsi créer un mur d'images.