Feria de Dax 2021 : l'opposition demande des "spectacles gratuits" en plus des corridas

Des corridas d'accord mais pourquoi rien d'autre ? L'opposition municipale dacquoise a interpellé le maire de Dax dans un communiqué avec cette question sur la Feria. Au début du mois d'Avril, Julien Dubois avait été contraint, face à la pandémie, d'annoncer l’annulation de la Feria de Dax 2021, en tout cas des fêtes populaires, tout en maintenant l'espoir de pouvoir organiser des corrida dans les arènes avec une demi jauge et un protocole sanitaire strict. "Ne peut-on envisager l’organisation de spectacles gratuits (du type de ceux habituellement programmés : concert, spectacle folklorique, etc.), accessibles à tous les publics, particulièrement familles et enfants, selon les mêmes critères d’accueil ?", demande l'opposition avant de parler, dans son communiqué, d'une Feria qui "serait réduite a minima, au bénéfice de quelques-uns seulement".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Effectivement, il y a des contraintes sanitaires qui sont nécessaires, qu'on se doit de respecter", explique Axelle Verdière Bargaoui. La cheffe de file de l'opposition dacquoise poursuit : "pour autant, dans la mesure où des spectacles taurins sont possibles dans le respect de ces consignes sanitaires, on regrette que l'on n'organise pas quelque chose qui soit plus familial".

Axelle Verdière Bargaoui, cheffe de file de l'opposition municipale de Dax. Copier

La mairie annonce une journée des enfants

Pascal Dagès, adjoint aux fêtes de la ville de Dax commence par dénoncer une polémique "politicienne" et lance à l'opposition que la ville travaille à d'autres possibilités selon les règles sanitaires qui pourraient évoluer. Mais pour le moment, la préfecture a été claire explique l'élu de la majorité : "quand on a eu l'entrevue avec madame la préfète, elle a été claire et net, elle a dit : " rien sur le domaine public ou en nocturne qui engendre un sentiment de fête. On pourra s'adapter à l'évolution des mesures sanitaires mais pour le moment aucun concert nocturne".

Pascal Dagès, adjoint aux fêtes de la ville de Dax. Copier

En revanche explique Pascal Dagès, la ville travaille déjà sur la journée et fait une annonce : "En journée, on peut faire des choses. Il y a un lieu qui est reconnu par la préfecture, ce sont les berges éphémères. Donc je vous annonce que le samedi 14 août il y aura une journée des enfants organisée sur les berges éphémères".

Et la course landaise ?

L'opposition dénonce également l'absence de course landaise annoncée par la mairie. Il y aura un weekend consacré aux traditions landaises dans l'été répond Pascal Dagès, là aussi sur les berges éphémères. Mais pas en même temps que la Feria, un autre weekend, pour ne pas multiplier les propositions explique l'élu aux fêtes. Pascal Dagès confirme qu'il y aura une course landaise organisée aux arènes ce même jour mais que rien ne peut être organisé avant les élections à la Fédération Française de la Course Landaise.