Feria de Dax 2021 : la ville annoncera au plus tard début avril si elle maintient l’événement

La Feria de Dax 2021 est au programme du conseil municipal de Dax ce mercredi soir. L'élu aux fêtes Pascal Dagès présentera au vote deux délibérations qui concernent la Feria d’août prochain. Il sera question de voter les tarifs pour l'occupation du domaine public par les bars, les association ou les forains.

Les tarifs restent identiques à ceux de l'année 2019 avec une nouveauté : les commerçants pourront demander l'autorisation de sortir leurs étals dans la rue. Les élus du conseil municipal de Dax devront également voter les tarifs pour les frais (logement, repas, transports, etc) des acteurs des spectacles taurins des arènes.

Décision début avril

Au cœur de ces deux délibérations d'ordre technique sur la Feria 2021, il y a bien sûr ce point d'interrogation. La Feria 2021 sera-t-elle maintenue ? Le doute est palpable dans la délibération sur les contrats des acteurs des spectacles taurins des arènes où il est bien précisé que les contrats auront, cette année, une clause d'annulation Covid ...

à lire aussi Feria de Dax 2021 : les élevages de la saison dévoilés

Face à cette incertitude, la ville de Dax s'est donc fixée une date butoir pour annoncer l'annulation si annulation il y a. Une date butoir notamment pour ne pas engager de frais qui ne pourraient être récupérés. Début avril prochain, la décision du maintien ou non de la Feria 2021 devra être prise.

"Cela n'engage pas à l'optimisme", Pascal Dagès, adjoint aux fêtes de la ville de Dax. Copier

"Il faut être réaliste, je n'y crois plus"

A Dax, les acteurs de la Feria sont de plus en plus pessimistes. "Il faut surtout être réaliste", répond de son côté Patrick Roumeau, le président de la commission des fêtes populaire de Dax, organisateur de la Feriascapade. "Je n'y crois plus, ça fera une deuxième année blanche", poursuit l'organisateur. Il n'y croit plus, en tout cas pour les fêtes populaires et pour les milliers de festayres dans les rues. Comment y croire quand la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a déjà prévenu les festivals musicaux de l'été qui devront se faire avec une jauge maximum de 5000 personnes assises.

à lire aussi Coronavirus : des jauges de 5.000 places assises pour les festivals de plein air cet été

Mais s'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour la fête en ville, reste l'espoir pour les spectacles taurins aux arènes basé sur l'expérience de l'organisation de deux corrida en septembre dernier avec 4000 personnes dans les arènes de Dax. Les élus dacquois ont désormais trois plan sur la table.

Plan A : une feria normale de cinq jours autour du 15 août avec corrida, course landaise et fêtes dans la rue.

Plan B : une feria avec uniquement les spectacles taurins aux arènes, toujours autour du 15 août mais sans fêtes.

Plan C : pas de feria mais des spectacles taurins répartis sur 3 weekend différents cet été.

"On croise les doigts", dit Pascal Dagès l'élu aux fêtes, "parce que le plan Z, je ne l'aime pas".