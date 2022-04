Feria de Dax 2022 : des fêtes "pleines et entières" et les cartels dévoilés

L'annonce est tombée ce vendredi, filmée en direct depuis les halles de Dax. La municipalité annonce sept corridas au total, une corrida à cheval, une novillada piquée et une novillada sans picador. Côté fête, c'est le retour des fêtes que les festayres connaissent : plusieurs journées à thèmes sont organisées, destinées à la musique, aux enfants, ou encore au folklore. France Bleu Gascogne vous dévoile le programme en intégralité.

Le retour des fêtes populaires du 11 au 15 août

Après deux années marquées par la crise sanitaire, les fêtes font leur retour dans les rues de Dax du 11 au 15 août. Selon Julien Dubois, maire de Dax, les fêtes populaires auront bien lieu : "Nous travaillons sur des fêtes pleines et entières, et sauf problème exceptionnel, nous devrons pouvoir revêtir le blanc et rouge du 11 au 15 août prochain !"

Les arènes de Dax seront aussi au cœur des festivités en mettant à l'honneur des spectacles traditionnels. Dès le 20 juillet à 21h, un spectacle "Cornes et traditions", destiné aux familles, est au programme pour découvrir la course landaise notamment. Puis, pendant la feria, du 11 au 15 août à 10h, place aux jeux d'arènes dans des arènes démontables installées dans le parc Théodore Denis. Le 11 août à 21h30, un "grand concours landais" aura lieu. Et le 12 août à 21h30 ce sera une démonstration de course landaise et de tauromachie à l'espagnole.

Manzares, Luque, Roca Rey : de gros cartels au menu

Au programme pour cette édition 2022 : sept corridas, une à cheval, une novillada piquée et une novillada sans picador.

Jeudi 11 août à 17h : Manzanares, Roca Rey, et l’alternative du jeune mexicain Isaac Fonseca face aux Nuñez del Cuvillo en ouverture.

Manzanares, Roca Rey, et l’alternative du jeune mexicain Isaac Fonseca face aux Nuñez del Cuvillo en ouverture. Vendredi 12 août à 18h : Morante de la Puebla pour son premier contrat, Ginés Marin et Pablo Aguado devant les toros de Bañuelos. Une succulence andalouse au programme.

Morante de la Puebla pour son premier contrat, Ginés Marin et Pablo Aguado devant les toros de Bañuelos. Une succulence andalouse au programme. Samedi 13 août à 18h : le solo de Daniel Luque face à six exemplaires de La Quinta. Défi stratosphérique.

le solo de Daniel Luque face à six exemplaires de La Quinta. Défi stratosphérique. Dimanche 14 août à 18h : le retour des toros de Miura, légendaire et historique élevage pour un cartel de combattants : Octavio Chacon, Sergio Serrano et Roman. À 11 heures le même jour, corrida de rejon, toros de Sanchez y Sanchez pour Rui Fernandes, Diego Ventura et Leonardo Hernandez.

le retour des toros de Miura, légendaire et historique élevage pour un cartel de combattants : Octavio Chacon, Sergio Serrano et Roman. À 11 heures le même jour, corrida de rejon, toros de Sanchez y Sanchez pour Rui Fernandes, Diego Ventura et Leonardo Hernandez. Lundi 15 août à 18h : El Paralejo pour les cornus. Antonio Ferrera, Juan Leal et Alejandro Marcos à pied.

Le samedi 13 à 11h, novillada sans picador avec l’élevage de La Espera. Dimanche 14 à 11h, corrida à cheval avec le retour de Diego Ventura, et le lundi 15 août à 11h la novillada piquée avec élevage de Virgen Maria.

Le programme taurin de toros y salsa en septembre

Samedi 10 septembre à 17h30 : les toros de Domingo Hernandez pour le retour d’El Juli qui sera accompagné d’Emilio De Justo et du jeune néo-matador Tomas Rufo.

les toros de Domingo Hernandez pour le retour d’El Juli qui sera accompagné d’Emilio De Justo et du jeune néo-matador Tomas Rufo. Dimanche 11 septembre à 17h30 : la ganaderia de Puerto de San Lorenzo pour Morante le retour, Daniel Luque et son deuxième contrat lui aussi. Ils seront accompagnés du très fin sévillan Juan Ortega.

Mise en vente des places à partir du 20 juin prochain. Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site de la feria de Dax, ou par mail à regiefetes@dax.fr, par téléphone au 05 58 909 909 ou directement à la billetterie des arènes, boulevard Paul Lasaosa.