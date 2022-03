Feria de Dax 2022 : l'annonce sera faite le vendredi 8 avril prochain

Les cartels de la temporada dacquoise 2022 seront annoncés le vendredi 8 avril prochain à 19 heures. C'est aussi ce soir là que le maire, Julien Dubois, et son adjoint, Pascal Dagès, annonceront le retour des fêtes populaires. Timide et sans doute soucieux de garder un peu de suspens, on ajoute "ou pas", dans les couloirs de la mairie.

Mais il semblerait étonnant que la ville de Dax n'annonce pas le retour de la fête dans les rues alors que de nombreuses communes landaises ont déjà passé le cap sous réserve des conditions sanitaires. Soustons, Saint-Sever ou Hagetmau ont par exemple déjà annoncé le retour de leur feria. Tout comme Arles si on regarde plus loin.

Une émission de télé

Pour ces annonces très attendues, la ville de Dax a choisi un format innovant. L'annonce des cartels de la temporada et de la tenue des fêtes populaires se fera ce vendredi 8 avril à 19 heures sur un plateau de télévision monté dans les Halles de Dax. Ces dernières seront donc fermées au public à partir de 18h30.

On avait connu les annonces de cartels depuis l'hôtel le Splendid, il y a eu aussi des annonces beaucoup plus cosy lors de conférence de presse, cette fois c'est donc carrément une émission de télévision retransmise sur les réseaux sociaux mais également dans des bars de la ville. Un format innovant et une débauche de moyens pour annoncer une nouvelle fois une Feria sans fêtes populaires ? Cela paraitrait étonnant.

Outre les élus et les membres des commissions de la ville, des invités sont d'ors et déjà annoncés pour cette émission de télévision. Le torero Daniel Luque sera là, lui dont on sait déjà qu'il marquera la temporada avec son seul contre six annoncé le 13 aout face au bétail de la Quinta.