Dax, France

Assis en cercle sur la pelouse dans le parc des arènes de Dax, au milieu de la feria, avec leur chemise blanche aux fleurs rouges hawaïennes, ils sont facilement repérables. Ces copains, la quarantaine, originaires du Sud-Ouest (Aire-Sur-Adour, Pau, Mont-de-Marsan, Orthez) se retrouvent chaque année pour la feria de Dax. Cela fait 20 ans que cela dure. Et avec le temps, ils reconnaissent qu'ils se sont embourgeoisés.

"Au début, on dormait dans la voiture, puis on a acheté une tente, aujourd'hui on a notre propre appartement en centre-ville", raconte Florian en souriant, avant de lancer : "bientôt, on terminera au Splendid !"

"On ne commence plus par le Ricard"

Les années passent, leur goût pour la fête perdure, mais leurs habitudes changent, donc. Est-ce qu'ils s'encroûtent ? Les quadras assument : "Nos besoins évoluent, aujourd'hui, on a besoin de prendre une douche, de dormir 8 heures ! On ne ressentait pas cela quand on était jeunes !"

Ils boivent aussi différemment. "On n'amène plus nos bouteilles, nos propres mélanges. Et puis on ne commence plus par le Ricard, direct !" Eux qui ne faisaient pas attention à ce qu'ils mangeaient à 20 ans ("on pensait plus à boire qu'à manger"), aujourd'hui, prennent plaisir à déguster une daube de taureau ou un axoa de veau.

Ce qui a changé, en deux décennies, c'est aussi la présence des conjointes : "mais elles ne sont pas tout le temps là". Ils veillent à garder leur moment à eux.