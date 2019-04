Feria de Dax : combien coûte un toro ou un torero ?

Série 4/5 : Fin mars dernier, la commission taurine de Dax était en voyage en Espagne pour aller voir dans leurs élevages, les toros qui seront tués dans les arènes de Dax en aout et en septembre. France Bleu Gascogne était du voyage. l'occasion de se pencher sur le business de la corrida.

Dax, France

Les cartels de Dax pour la prochaine feria et pour Toros y Salsa ont été dévoilés vendredi soir dernier. Quels hommes, face à quels toros ? Pour les toros, fin mars dernier, la commission taurine de Dax était en voyage en Espagne. Près de 3000 kilomètres en cinq jours pour aller voir, au campo, dans leurs élevages, les toros qui seront tués dans les arènes en aout et en septembre. On passe la semaine sur les routes espagnoles. Aujourd'hui direction Merida, pas très loin de la frontière portugaise pour observer les Jandilla.

Ce voyage à la rencontre des toros de la feria de Dax, c'est l'occasion de voir des paysages, des fauves dans leur milieu naturel et de vivre des émotions fortes. Mais cela ne doit pas fait oublier le but premier de la commission de taurine : acheter des toros.

La ferme de la ganaderia Jandilla. © Radio France - PF

A Dax, les arènes sont gérées en régie municipal. L'argent dépensé pour les spectacles taurins est donc public. Il y a forcément une obligation de transparence. Alors combien coûte un toro ? Combien coûte un torero ? Autant de questions auxquelles la commission taurine a accepté de répondre. On apprend même pourquoi la vedette du moment, Roca Rey, n'a pas été programmée cette année à Dax. Le torero demandait bien trop d'argent.