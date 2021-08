Feria de Dax, de la lumière, enfin !

Ouverture ce vendredi soir avec une affiche de super luxe. Cartel de méga- vedettes : Morante de la Puebla , Andres Roca Rey et Pablo Aguado pour des toros de Nuñez del Cuvillo .

Un jour, un seul, en septembre dernier, avait sauvé Dax du vide taurin d'une année sordide et sombre. Trois journées en ce mois d‘aout vont revaloriser une doxa plus en adéquation avec le niveau de l’arène belle du parc Théodore- Denis. Les toros au centre de la fête qui ne se justifie, la fête, que par eux, les toros. Nuñez del Cuvillo pour le lever de rideau avec un cartel de luxe doré sur tranche de soie : Morante de la Puebla, Andres Roca Rey et Pablo Aguado, le nectar est dans la bouteille et le vin est riche de promesses. Samedi. Pertinente novillada sans picador au matin. Et aux vêpres, la corrida des petits gris de La Quinta. Toros de race ancienne qui mettent normalement piment et sauce et caste dans l’assiette. Luque, De Justo, Salenc, trois matadors qui ont vent grand largue devant les cornus de la famille Conradi. Dimanche matin, heure de la liturgie, novillada attendue des pupilles de Zacarias Moreno. A l’heure du thé, Santi Domecq, les prestigieux, fils et frère et cousins de Lebrero, grand rouquin racé en cornes acérées gracié par Gines Marin il y a trois ans. Perera et Leal, qui accompagnent l’andalou génial, espèrent la sève bonne qui offre les intensités de percale et de serge.

Dax.De sol y sombra.Et d'azur © Radio France - Pab

Lever de rideau comme à Séville.

L’écrin incomparable d’atrium taurin de Théodore- Denis pour une affiche qui vaut, oui, pour Séville et Madrid réunies. L'ouverture aux artistes, l'entrée des grands révélateurs selon Leiris. Morante de la Puebla, ultime artiste baroque tout autant que classique, génial génie aux favoris, qui boit cognac et fume cigare entre deux toros. Il relève d’un « fracaso » monumental au Puerto de Santa María il y a huit jours seul face à pitoyable course de Prieto de la Cal. Mais imprévisible Morante, Dax lui plait car Dax à ce « salero », ce gout particulier pour le « toreo » de dentelles et d’esquisses. Cette offrande. Avec lui Roca Rey. Le rocher roi du Pérou. Le condor de Lima. Andrés, de baptême, matador arrivé en tempête des Amériques pour vitaliser une tauromachie spectaculaire. Et puis le troisième apôtre, la perle andalouse, le bijou sévillan. Ce Pablo Aguado de trente ans à la tauromachie de velours, de « terciopelo » dit-on chez lui dans les chants qui lui sont consacrés. Icone. Une main qui caresse, un sourire qui s’abandonne. De Nîmes à Madrid, jusque sur le sable de son arène natale, comme ce 10 mai 2019, commandeur des croyants en sa cathédrale royale de Séville, d’instinct et de touché. La grâce ! Quatre oreilles. Aguado est un monstre sacré de toreo intemporel. Trois trophées à Arles en juillet, auparavant deux à Grenade, deux à Sanlucar, un autre jour. Une symphonie, un concerto, une pavane, c'est selon. Aguado, rare, mais essentiel.

Corrida à 18h. Retransmise en direct sur FRANCE BLEU GASCOGNE

Midi- 13h" Callejon" spécial feria de Dax. PAb