Dax, France

L’apathie générale a plombé cette ultime corrida. Le public sans doute plus impatient d’entendre Paquito le Chocolatero que d’écouter la musique silencieuse du « toreo « n’a quasiment jamais adhéré à ce que lui ont proposé en piste trois toreros dignes et engagés et un lot de toros bien fagoté. Les Ana Romero ont eu des comportements diverses. Tous beaux, les cornus gris ont demandé les papiers tout en étant capables pour cinq d’entre eux d’offrir de la matière. Thomas Dufau, dont la cuadrilla toute entière est à saluer comme la meilleure de la feria, dessine joli « trasteo » au premier et ne réussit pas à passer la rampe au second, un « sobrero » en remplacement de son toro initial impropre pour claudication endémique. Juan Del Alamo s’accorde bien lui avec son premier par sa tauromachie sans concession aux fioritures face à un très bon Romero. Il réitère au cinquième dans l’indifférence générale. Campos, enfin, lui, offre une tauromachie douce et templée à son premier, avant que de réaliser une réelle superbe faena au dernier. Lent, doux, profond, il s‘abandonne dans des « muletazos » importants, notamment à gauche, en faisant courir le leurre sur le sable. Les naturelles plein centre et de face valent trésor des Incas. Le final en doublant jambe fléchie pour pépites du Pérou. Il coupe une oreille. Il y en a qui sortaient de la sieste!

Le bilan général est plus que satisfaisant.

Et l’on retiendra bien sur la grâce de « Lebrero » formidable toro de race et de classe de Santi Domecq mis en valeur et de quelle manière par Gines Marin et ses vingt et un printemps. Le jeune homme n’est pas passé à côté de l’occasion belle de réaliser le premier « indulto » de sa tout aussi jeune carrière. Evènement attendu, défi annoncé, osé, le solo de Juan Bautista aura été à la hauteur de l’enjeu pour l’arène comme pour le torero. Tout n’a pas été parfait, comment cela aurait- il pu être ? …mais les deux dernières faenas au Jandilla excellent et au Victorino, celles-là ciselées et quasi parfaites, racontent et légitiment les quatre oreilles.

Cartagena coupe trois appendices auriculaires dans la corrida de « tagadas », mais à vaincre sans péril, donc sans corne, on triomphe sans gloire réelle. Le « rejoneo » prend l’eau. Octavio Chacon, lui, grand torero de vérité a prouvé devant la course de Pedraza de Yeltes, sans toro exceptionnel mais corrida soutenue, qu’il allait falloir compter sur lui les prochaines saisons. Il devient indispensable. Luque s'impose bellement et sans dicussion possible. Enfin Manzanares coupe une belle oreille lors de la caniculaire matinale d’ouverture d’une très mauvaise corrida de Matilla. Morale: pleins de pleins sur les gradins, toros impeccables en présentation, du « toreo ». Bilan : feria riche et réussie.

