Dax, France

Ne pas trembler devant la responsabilité, transcender l'exceptionnel, et puis au final, vaincre !

Juan Bautista, au bout de son histoire © Maxppp - Guillaume Horacajuelo

Alors oui, c’est sûr, tout n’a pas été parfait, alors oui tous les toros n’ont pas permis une explosion idéale de tauromachie permanente, alors oui, c’est vrai, Juan Bautista a dû batailler et quelques fois souquer ferme pour éviter l’écueil de la morosité, mortifère dans ce genre d’exercice …oui mais voilà, au terme de ce défi insensé que s’était fixé l’arlésien, qu’il a lui initié et proposé à Dax, Jean- Baptiste Jalabert triomphe, s’impose et réalise ce que bien peu avant lui ont su oser. Pour le septième solo de sa carrière il coupe une oreille en toréant avec fond et douceur le Montalvo d'ouverture, noble, qu’il tue d’un grand coup d’épée…puis il tente et résussit au second essai une estocade « al recibir » au médiocre La Quinta. Il se bat avec le Pedraza dans une faena éprouvante. Le Pereda est mauvais. Le Victorino excellent mais dans l’exigence. Il coupe sa deuxième oreille après une faena dépouillée, passe par passe, antique et grande. Avec « derechazos » et naturelles de face. Et puis sort ce très bon Jandilla qu’il banderille bien et qui hélas se casse une corne, remplacé sans attendre par un toro du même fer. La faena est liée vite et profonde puis Juan Bautista alterne classique et baroque. Il ne se satisfera pas de deux trophées. ils ait ce que volmiton les critiques. Alors il tue pour démolir un immeuble. Deux oreilles. L’ovation de la foule. Ce merveilleux soutien du public tout au long de la corrida. Le provençal doucement caresse le front de son toro. Puis s'en va, porté sous les grands arbres par la foule comme une nuée, saluant un héros.

Triomphe © Maxppp - paco perez

Ce mardi matin c’est le novillero landais Yon Lamothe de l’école taurine Adour Aficion qui remporte le concours des novilladas sans picador de la feria. Devant Solal Calmet « Solalito », de Nîmes.

Ce mercredi 11h30, corridas à cheval. 18h dernière corrida en direct sur France Bleu Gascogne. Toros d’Ana Romero pour Thomas Dufau, Juan Del Alamo et Tomas Campos.

« Callejon spécial Dax » entre midi et 13h.

Jeudi, même heure, »Callejon » bilan feria