Feria de Dax : l'éleveur qui emportait les testicules de toros dans une glacière

Série 2/5 : Fin mars dernier, la commission taurine de Dax était en voyage en Espagne pour aller voir dans leurs élevages, les toros qui seront tués dans les arènes de Dax en Aout et en Septembre. France Bleu Gascogne était du voyage. On s'est arrêté chez Victoriano Del Rio pour parler génétique.

Dax, France

Les cartels de Dax pour la prochaine feria et pour Toros y Salsa ont été dévoilés vendredi soir derniers. Quels hommes face à quels toros ? Pour les toros, fin mars dernier, la commission taurine de Dax était en voyage en Espagne. Près de 3000 kilomètres en cinq jours pour aller voir au campo, dans leurs élevages, les toros qui seront tués dans les arènes en aout et en septembre. On va donc passer la semaine sur les routes espagnols. Aujourd'hui direction la région de Madrid dans un élevage prestigieux : Victoriano Del Rio.

L'année dernière, les Victoriano Del Rio avait fait très bonne impression à Dax. C'est d'ailleurs pour cela que le fer revient cette année pour affronter, lors de la première corrida de la feria, le jeudi 15 août à 11h30, Enrique Ponce, s'il est remis de sa blessure, Jose Maria Manzanares et Cayetano.

Les toros du lot de Dax sous l’œil du président de la commission taurine. © Radio France - PF

En 2018, l'éleveur Victoriano Del Rio était parti des arènes de Dax les bras chargés d'une lourde glacière. Visiblement une habitude pour lui. Quand les toros sont bons, il demande au boucher de lui remettre les testicules. L'éleveur en extrait ensuite les spermatozoïdes pour les congeler et ainsi s'assurer d'une banque génétique importante. Des testicules qui valent de l'or pour l'éleveur.