Feria de Dax, la belle journée totale

La feria de Dax. Ce vendredi, le matin éliminatoires du concours des novilladas sans picador. Christian Parejo et le jeune nîmois Nino Julian sont retenus pour la finale de ce samedi matin. Le soir, 3è corrida du cycle. Des toros de Jandilla pour Diego Urdiales, Sébastien Castella et Toñete.

Département Landes, France

Castella coupe deux oreilles, Urdiales une. Arène quasi comble. Corrida très entretenue de Jandilla.

Tout débute par un bel hommage en piste devant le cénacle debout à Diego Urdiales qui célébrait ses vingt ans d’alternative, doctorat reçu à Dax le 15 aout 1999. Le matador d’Arnedo repart entre autre avec une belle bouteille d’Armagnac d’Ognoas. C'est bon ça! La suite c’est une course dense, entretenue, une corrida présentée sérieux de Jandilla, des « mansos con casta », des toros complexes mais qui chargeaient sans répit et exigeaient, en fait une soirée pour aficionados. Le troisième, mal piqué, se blesse, hélas, c’était sans doute le toro de la feria. L’après-midi a été soutenu sans cesse avec de la variété dans la difficulté. Castella coupe deux oreilles à son premier toro après une faena accomplie, sereine, douce, à grandes allures. Urdiales débute et termine formidablement au quatrième, passes par le bas de catégorie supérieure et toreo à l’ancienne. Toñete qui se présentait à Dax, bien vert encore fait trop châtier ses toros au cheval et manque de maitrise notamment devant le sixième. Le matin formidable entrée pour la novillada sans picador avec le très bon bétail de Miranda de Pericalvo.

Ce samedi, 18h corrida, d’Ana Romero pour Domingo Lopez Chaves , Pepe Moral et le provençal Adrien Salenc.