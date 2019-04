Feria de Dax : deux femmes sur la piste des arènes

Série 5/5 : Fin mars dernier, la commission taurine de Dax a traversé Espagne pour aller voir dans leurs élevages, les toros qui seront tués dans les arènes de Dax en aout et en septembre. France Bleu Gascogne était du voyage et a rencontré une des deux femme de la saison tauromachique dacquoise.

Dax, France

Les cartels de Dax pour la prochaine feria et pour Toros y Salsa ont été dévoilés vendredi soir dernier. Quels hommes, face à quels toros ? Pour les toros, fin mars dernier, la commission taurine de Dax était en voyage en Espagne. Près de 3000 kilomètres en cinq jours pour aller voir, au campo, dans leurs élevages, les toros qui seront tués dans les arènes en aout et en septembre. On passe la semaine sur les routes espagnoles. Aujourd'hui nous rencontrons Aurora Algarra, la patronne de la ganaderia Luis Algarra.

Au Nord de Séville, l'élevage Luis Algarra.

Le père de Aurora Algarra, celle qui aujourd’hui est à la tête de l'élevage, a acheté la ferme en 1983. Cela fait une trentaine d'année que les toros de Luis Algarra ne sont pas venus aux arènes de Dax. Les Luis Algarra seront combattus pour Toros y Salsa le dimanche 8 septembre par : Miguel Angel Perera, daniel Luque et Pablo Aguado. L'éleveuse sera une des deux femmes à fouler la piste des arènes de Dax cette année, représentée par ses toros. L'autre sera la torera à cheval Léa Vicens le 18 août. Une femme à la tête d'un élevage, qui fournit les arènes de première catégorie, c'est rarissime.