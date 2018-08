Cinq corridas, deux novilladas, une corrida à cheval, menu taurin traditionnel épais et riche pour cette feria de Dax. Grosse journée ce dimanche avec deux corridas de vedettes au programme. Et la grâce d'un toro.

Dax, France

Ce dimanche matin toros de Garcia Jimenez décevants pour Juan Jose Padilla, Manzanares qui coupe la seule oreille et Roca Rey. Le soir. Evènement : Toros de Santi Domecq pour Castella qui coupe un trophée, comme Colombo. « Lebrero » gracié par Marin qui coupe lui deux oreilles symboliques. Deuxième toro gracié à Dax de l’Histoire.



Journée de grands contrastes pour cette ouverture. Le matin plus billets dans une canicule moite de république bananière, corrida décevante, décastée et faible de Garcia Jimenez. Padilla fait ses adieux, Roca Rey fait ce qu’il peut et Manzanares dans la saveur onctueuse de son toreo coupe une oreille.

Manzanares, la saveur © Maxppp - Salvador Sas

Le soir ciel gris, des vides dans les travées et évènement majeur au deuxième toro. Sort « Lebrero «, exemplaire châtain d’une course plutôt pas mal balancée. Le toro n‘est pas plus solide que cela et va deux fois petitement au cheval. Mais après il y a ... après. « Lebrero » se révèle d’une classe et d’une race absolues, fantastique toro répétant sans cesse tête basse dans la muleta par moments exquise de Gines Marin. Le gamin d’Estrémadure et ses vingt et un printemps ce repaît du nectar. Malin Marin, fait durer et le toro en redemande et le peuple aussi. L’ »indulto » arrive, décrié fortement par une partie du public , réclamé à corps et à cris par une autre partie. Excessif…certes, peut-être, mais au final qu’importe . « Lebrero » est un Santi Domecq de formidable qualité.

Gines Marin © Maxppp - Pedro Puente

C’est le deuxième toro gracié à Dax après « Desgarbado » de Victoriano del Rio en 2008 par Perera. La suite de la course…ce sont des toros bien moins racés. Castella coupe une oreille, itou pareil pour Colombo dans la généreuse imperfection de sa juvénilité. Mais..."Lebrero"!!!!!...

