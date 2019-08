Feria de Dax : les morceaux sur lesquels les Dj vous font danser

Quels sont les morceaux joués par les Djs de la feria de Dax cette année ? Quatre d'entre eux se sont pliés à l'exercice de la playlist. Voici donc les sélections de Fabien Mansas, Dj Michel, Dj Balpores et Dj Patrick Nardou.

4 Dj de la feria de Dax 2019 et 4 questions : Votre tube intemporel, le tube 2019, le morceau à bannir et votre morceau signature. Voici les réponses de Fabien Mansas du Secreto, Dj Michel de l'Estrabuc, Dj Balpores et Dj Patrick Nardou de la place de la Fontaine Chaude.

Dj Fabien Mansas, le Secreto

Le tube intemporel : Michel Sardou - Les lacs du Connemara ( Sauf qu'il ne le met jamais.)

Le tube 2019 : The Party Band - Si nos organizamos cojemos todos

Le morceau signature : AC/DC - Highway to Hell

Le morceau à bannir : Aya Nakamura - Djadja

Dj Michel alias Mimi Guetta, l'Estrabuc

Le tube intemporel : Michel Sardou - Les lacs du Connemara (C'est son morceau de fin).

Le tube 2019 : The Party Band - Si nos organizamos cojemos todos

Le morceau signature : Hermes House Band - Country Roads

Le morceau à bannir : Claude François "Alexandrie Alexandra"

Dj Balpores, Place de la Fontaine Chaude

Le tube intemporel : Indochine - L'aventurier

Le tube 2019 : The Party Band - Si nos organizamos cojemos todos (décidément, vous allez beaucoup l'entendre)

Le morceau signature : Egun Off

Le morceau à bannir : David Guetta & Chris Willis - Love Is Gone

Dj Patrick Nardou

Le tube intemporel : Paquito Chocolatero

Le tube 2019 : Trois Cafés Gourmands - À nos souvenirs (Pour lui, il n'y a rien eu de mieux cette année, donc c'est le même que l'année dernière).

Le morceau signature : Van Halen - Jump

Le morceau à bannir : JUL - Tchikita