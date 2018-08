La feria de Dax. Importante corrida de Pedraza de Yeltes ce lundi. La course très attendue, c’était la cinquième consécutive à Dax de l’élevage sans doute le plus référent de ces dernières années avec Victorino Martin, a été entière, excellente en présentation, bonne au cheval et très entretenue.

Dax, France

Octavio Chacon coupe une oreille, Daniel Luque deux fois une et sort en triomphe.



Luque, saveur et savoir © Maxppp - Pepe El Montijo

Course attendue, sous le soleil revenu et devant une arène encore comble, la corrida de Pedraza de Yeltes pour la cinquième fois consécutive a apporté un lot indiscutable d’émotions et une qualité de toros sans contestation possible. Certes la course a sans doute été un peu au-dessous de ce que l’on a connu certaines fois mais en présentation les six toros étaient exemplaires. En cornes, musculeux, beaux, forts dans le type même de leur origine. Les trois toreros sont à réunir tant leur exercice de vérité, de sincérité et d’intégrité a été total. Avec des réussites multiples.

Chacon, vérité taurine © Maxppp - rodrigo jimenez

Chacon fait première faena juste mais ne transmet pas lui que Dax découvrait. A son second toro il coupe une oreille après une prestation pleine et entière. Daniel Luque, habitué de la plaza dacquoise, coupe deux trophées, sort en triomphe après une première faena variée en séquences douces et une seconde limpide, accomplie, dans le bonheur de sa tauromachie suave. Emilio De Justo quant à lui, en demi-teinte, ne parvient pas à totalement s’imposer. les trois matadors pas forcément très heureux avec l'estoc mais dans la sincérité totale de l'engagement lors de la "suerte" suprême. De grands toros à la pique également. Le troisième Pedraza en prend deux en puissance belle. On monte d’un ton encore avec le cinquième qui va quatre fois au cheval remarquablement piqué par Juan de Dios Quinta. Corrida intense. On en veut tous les jours des comme celle-là !

Pedraza, l'Histoire continue © Maxppp - guillaume Horcajuelo

Ce mardi matin 10h30 concours des novilladas sans picador avec la finale en suivant.

A 18h, autre évènement de la feria, le solo face à six ganaderias différentes de Juan Bautista.

Tous les soirs 18h corrida en direct.

Tous les jours, « Callejon spécial Dax » entre midi et 13h. Jeudi, même heure, »Callejon » bilan de la feria.