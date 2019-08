Feria de Dax, Ponce de retour, les Pedraza dans leur jardin

Département Landes, France

Grosse journée en cette ouverture. Ce jeudi matin, 11h30, toros de Victoriano de Rio pour Enrique Ponce, Jose Maria Manzanares et Cayetano.Ponce qui effectue son retour dans son arène- fétiche après plusieurs mois d’indisponibilité suite à une sérieuse blessure au genou.

Ponce Phénomène historique

Ponce , en majesté © Maxppp - Jero Morales

Il a torée plus de deux mille corridas, il a gracié plus de deux cent toros, record en cours, il est assurément l’un des plus grands matadors de l’Histoire. Enrique Ponce Martinez, physique de gendre parfait, allure de banquier presque sévère, yeux bleus, complément capillaire parfait, toujours propre sur lui, est un surdoué. Neveu de torero, petit-fils de novillero. Ponce quarante-huit ans en décembre a débuté en…1988. Originaire de la région de Valence il est remarquable et remarqué tout de suite. Matador depuis son doctorat de mars 1990 des mains de l’immense Joselito il n’a jamais cessé de tutoyer les sommets. Cet homme est une machine, un maitre des temps taurins, un esthète et tout à la fois un prodigieux technicien. Docteur Ponce, l’a-t-on surnommé du fait de sa grande capacité à tirer l’impossible, l’invraisemblable, de presque tous les toros. Il a torée toutes les grandes ganaderias, Miura et Victorino Martin compris. Pour son retour après des mois d’absence, cent quarante cinq jours sans toro, il vient de gracier un Juan Pedro Domecq samedi dernier au Puerto de Santa Maria. Come si de rien n'était.

Ponce, l'ennui royal en attendant le retour enpiste © Maxppp - Ballesteros

Ce jeudi soir 2è corrida du cycle, à 18h. Toros vedettes de Pedraza de Yeltes , élevage qui vient pour la sixième année consécutive dans les arènes du parc Théodore-Denis pour Octavio Chacon, Daniel Luque et Juan leal.

Pedraza, force, race et puissance © Maxppp - Alberto Martín

Au début il y a deux frères. Immensément riches. Luis et Jose Ignacio Uranga. Hommes d’affaire basques de San Sébastian, l’un a même été président et co-propriétaire de la Real Sociedad, le club de football de la ville. Ils sont tous deux aficionados de longue date. Professionnellement ils n’ont plus rien à prouver, alors ils se font plaisir. Ils rachètent le vieux fer ayant appartenu autrefois au vrai Barbier…d’Utrera. En 2006 ils mettent donc les dollars pour acquérir les toros et la propriété qui va bien. Ils savent s’entourer : un gérant taurin qui n’est autre qui le directeur de la fameuse école taurine de salanque, Jose Ignacio Sanchez, torero à la carrière prometteuse fracassée en piste par un très grave coup de corne. Un mayoral, picador parmi les plus fameux, Curro Sanchez. En 2013 ils sortent pour la première fois en novillada à Garlin. Gros succès. L’année suivante, premier triomphe dacquois avec Urdiales. Depuis, la ganaderia écrit sa légende. Il y a quatre ans il y avait eu deux immenses et inoubliables toros, chevauchant en piste, traversant le ruedo au galop, chargeant le cheval comme on ne le voit plus et se révélant d’une formidable race. Idem tout pareil en 2017. Ces Domecq au sang bleu régénère la tauromachie, il sfont ud bien. Et Dax savoure sa gourmandise.

Dax en feria: Tous les jours callejon spécial feria 12h/13H. Tous les soirs retransmission de la corrida.

Et ce jeudi matin, retransmission de la première corrida à partir de 11h30.