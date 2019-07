Feria de Dax : un badge à vendre pour sauver la gratuité des fêtes

La mairie de Dax cherche des solutions pour que sa feria reste gratuite face à la baisse des recettes et l'augmentation des frais. Première idée cette année : un badge à 5 euros. Libre à chacun de l'acheter pour soutenir les fêtes de Dax.

Dax, France

Comment faire pour que la feria de Dax reste gratuite ? Avec les budgets, notamment celui de la sécurité, qui explosent, avec des spectacles taurins qui n'attirent plus autant qu'avant, la feria de Dax a de plus en plus de mal à s'autofinancer. Celle de l'année dernière était d'ailleurs annoncée par certains comme la dernière à l'équilibre en terme de budget.

Le badge vendu 5 euros est déjà disponible à la billetterie des arènes ou à l'office de tourisme. © Radio France - PF

Alors pour éviter de faire payer l'accès aux fêtes, comme à Bayonne par exemple, la ville de Dax, sous l'impulsion du maire Elisabeth Bonjean, a crée il y a un an une commission municipale pour imaginer un nouveau modèle économique. L'année dernière, cette commission avait notamment visité le secteur payant des fêtes de Bayonne. Ce n'est pas l'option choisie pour le moment.

Pourquoi ce badge ? Les explications de Francis Bedariosse, adjoint aux fêtes de la ville de Dax. Copier

Après un an de réflexion, voilà donc la première idée mise en place par la commission : un petit badge reprenant l'affiche de la feria, vendu 5 euros. Libre à chacun de l'acheter, tous les bénéfices seront versés au budget de la ville consacré aux fêtes. La ville ne s'est pas fixé d'objectif chiffré en terme de vente selon l'élu en charges des fêtes, Francis Bedariosse.

Les Dacquois prêts à payer ?