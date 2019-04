Feria de Dax : un toro, "c'est toujours une pochette surprise"

Série 3/5 : Fin mars dernier, la commission taurine de Dax était en voyage en Espagne pour aller voir dans leurs élevages, les toros qui seront tués dans les arènes de Dax en aout et en septembre. France Bleu Gascogne était du voyage. Alors peut-on vraiment "choisir" un bon toro ?

Dax, France

Les cartels de Dax pour la prochaine feria et pour Toros y Salsa ont été dévoilés vendredi soir dernier. Quels hommes, face à quels toros ? Pour les toros, fin mars dernier, la commission taurine de Dax était en voyage en Espagne. Près de 3000 kilomètres en cinq jours pour aller voir, au campo, dans leurs élevages, les toros qui seront tués dans les arènes en aout et en septembre. On passe la semaine sur les routes espagnoles. Aujourd'hui, comment choisir un bon toro ? Toujours dans la région de Madrid chez Victoriano Del Rio.

L'objet des voyages de la commission taurine de Dax est d'aller contrôler la qualité des toros choisis et réservés par l'éleveur. En accord avec le le veedor, sorte d'agent observateur sur le terrain. Une fois les lots fait, en novembre, les membres de la commission taurines multiplient les visites. Ils peuvent demander à changer un toro que la commission juge insuffisant. Ils prennent des notes sur de petits carnets.

Jacques Pène et Victoriano del Rio en pleine discussion la morphologie des toros. © Radio France - Paul Ferrier