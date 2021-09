Feria de l'Atlantique à Bayonne : quatre oreilles coupées lors de la seconde corrida

Succès pour le second acte de la Feria de l'Atlantique ce samedi 4 septembre dans les arènes de Bayonne. Lors d'une course avec deux élevages différents et six matadors, quatre oreilles ont été coupées dont une par le Français Thomas Dufau. Jolie prestation aussi du Vénézuélien jesus Colombo.

3500 spectateurs environ ont pris place dans les arènes de Bayonne ce samedi 4 septembre 2021 pour la seconde corrida de la Feria de l'Atlantique. Une affluence correct lorsque l'on sait que la jauge Covid s'élève à 4000 places, soit un peu moins de la moitié de la capacité totale. Le public a assisté à une course de bon niveau. Quatre oreilles ont été coupées à deux lots de taureaux différents : Valdefresno de Salamanque et du Conde de Mayalde de Tolède. Six toreros ont participé à cette course un peu particulière dans son format.

Thomas Dufau brille à Bayonne

Si les matadors Morenito de Aranda et Tomas Campos repartent les mains vides, les quartes autres ont su tirer leur épingle du jeu. A commencer par le Français Thomas Dufau face à un exemplaire du Conde de Mayalde. Sobre et élégant, le landais de 30 ans, coupe une oreille méritée. Très souriant à l'issue de la tardé, il n'a pas boudé son plaisir de briller dans une plaza de première catégorie. Satisfaction également pour l'espagnol Diego Carretero qui , vêtu de blanc a fait merveille lors du dernier taureau avec sa tauromachie très épurée. Un peu dans le même registre Alejandro Marcos a lui aussi été recomposé d'un trophée.

Tour de piste avec oreille pour Thomas Dufau © Radio France - Paul Nicolaï

Colombo fait la loi

Mais l'ovation de la soirée revient au Venezuelien Jesus Colombo. Dans son costume bleu roi, le torero a fait chavirer le public avec sa prestation explosive, volontaire et déterminée face un exemplaire de Valdefresno pourtant peu aimable. Sa démonstration aux banderilles fut un modèle du genre. Une oreille en or et pétition à tout rompre du public pour la seconde. Mais la présidence est restée de marbre.

Jesus Colombo dans ses œuvres © Radio France - Paul Nicolaï

