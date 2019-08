Feria de l'Atlantique à Bayonne: triomphe de Sébastien Castella

Bayonne, France

Sébastien Castella porté en triomphe sur les épaules de ses fans dans les arènes de Bayonne. Telle est l'image à retenir à l'issue de la première des trois corridas de la Feria de l'Atlantique débutée ce vendredi soir. Face à du bétail solide et noble de la ganaderia de Luis Algarra, le torero de Béziers coupe une oreille à son premier adversaire avant de doubler la mise à son second. Appliqué et volontaire, Sébastien Castella a séduit le nombreux public qui a pris place dans les arènes. Près de 8000 spectateurs. Chambrée rare à Lachepaillet.

Une oreille pour Daniel Luque

Très attendu depuis son triomphe lors de la corrida Goyeque et en solo du 14 août ( 4 oreilles et une queue) l'espagnol Daniel Luque coupe une oreille à son premier adversaire après une faena de toute beauté. Lors de cette opposition, il perd la seconde en raison de la mort beaucoup trop lente du taureau. Pour sa part Pablo Aguado passe à coté de la tardé et repart les mains vides.

Ce samedi, suite de la Feria de l'Atlantique dans les arènes bayonnaises : corrida "concours" avec six taureaux de six élevages différents pour six jeunes matadors dont le béarnais Dorian Canton, qui a pris l'alternative fin juillet à Villeneuve de Marsan dans les Landes. Paseo à 19h.

Des arènes copieusement remplies © Radio France - Paul Nicolaï

Sébastien Castella en piste © Radio France - Paul NicolaÏ

Une oreille pour Daniel Luque © Radio France - Paul Nicolaï