Feria de l'Atlantique: Adrien Salenc et Sergio Flores triomphent dans les arènes de Bayonne

Bayonne, France

Trois oreilles et deux triomphateurs ce samedi soir dans les arènes de Bayonne à l'occasion de la deuxième corrida de la Feria de l'Atlantique. La course était une corrida concours avec six jeunes toreros face à six taureaux issus de six élevages différents. Deux oreilles ont été coupées par le Français Adrien Salenc après une prestation volontaire et précise face à un exemplaire de Los Manos. Un peu plus tôt dans l’après midi c'est le jeune Mexicain Sergio Flores qui a fait vibrer les arènes dont les 3/5 eme des gradins étaient occupés. Le torero Sud-américain a réalisé une faena aboutie et envoûtante face à un taureau de Valdefresno très virevoltant et pourvu de cornes majestueuses et inquiétantes.

L’émotion de Sergio Flores © Radio France - Paul NicolaÏ

Pas de seconde oreille pour sergio Flores

Parfait à la cape et à la muleta Sergio Flores a terminé sa prestation avec un coup d’épée fulgurant. De quoi faire lever le public qui a réclamé à cor et à cris la seconde oreille. Mais la présidence est restée insensible à la bronca majuscule des spectateurs et aux larmes de torero Mexicain. Touche par la détresse émotionnelle de son compère d'un soir, Andrien Salenc lui a offert la seconde oreille lors de son propre tour de piste.

Taureau de Valdefresno © Radio France - Paul NicolaÏ

la Feria de l'atlantique se termine ce dimanche. Corrida avec du bétail de la Quinta pour l'Espagnol Octavio Chacon, le Péruvien Joaquin Galdos et le Franco Espagnol Roman Collado. Paséo à 17H30

Sergio Flores ( à gauche) Le mayoral de Los Manos et Adrien Salenc © Radio France - Paul NicolaÏ

Adrien Salenc dans ses œuvres © Radio France - Paul Nicolaï

Le Paseo © Radio France - Paul NicolaÏ

Adrien Salenc: " Énormément d’émotions" Copier