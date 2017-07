Feria de la Madeleine, aux combattants, à la gloire et aux gris

La feria de la Madeleine montoise.5è service et conclusion ce dimanche devant une arène comble. Dernière corrida du cycle, toros d’Adolfo Martin pour Alberto Aguilar, Emilio de Justo et Alberto Lamelas.

Une course sérieuse, sévère, dure et complexe et dangereuse. Les trois toreros à mettre en exergue. Emilio De Justo coupe le seul trophée de la soirée.

Une course des petits gris de tonton Adolphe telle qu’attendue, une corrida hors temps, ou plutôt un « encierro » des âges anciens, l’époque où les belluaires étaient légions. Corrida d’hommes d’honneur. Rares. La course d’Adolfo Martin a été présentée comme il se doit quand on annonce le fer au fronton des arènes. Grise, solide, belle, armée, très armée. Violente, sournoise, dure, dangereuse. C’est aussi à cela que sont conduits chaque fois qu’ils entrent dans un cénacle les trois héros surannés mais ô combien indispensables qui ont affronté six démons, six démiurges en mal de chair humaine. Alberto Lamelas a laissé un bout de la sienne, dix centimètres dans la région péri-anale, il passe à l’infirmerie, revient et se bat encore et encore ! Admirable.

Ludovic Lelong, fond é de pouvoir d'Emilio De Justo Copier

Alberto Lamelas © AFP

Alberto Aguilar © AFP

Alberto Aguilar, lui, depuis longtemps abandonne son âme aux cornes et aux vents contraires. Le petit madrilène a encore donné une leçon de savoir et de talent. Sortir vivant d’un affrontement pareil c’est déjà immense. Et puis il y a Emilio De Justo, matador abandonné qui s’est révélé sur deux corridas l’an dernier. Son style est classique et pur. Sa volonté est celle d’un spadassin de Richelieu. Il est allé chercher ce trophée qu’il convoitait, au-delà du raisonnable certes, mais au front d’un grand combat. Le Plumaçon peut dormir un temps et les héros aller vers d’autres guerres.

Guillaume François, le président de la commission taurine montoise Copier

