Ce dimanche 5è corrida du cycle, la clôture. Dolores Aguirre pour Pepe Moral, Octavio Chacon et Juan Leal. Une oreille seulement coupée pAR Moral , la course a été dure, médiocre, sans gaz ni aux piques ni dans les muletas. Sauvée par la volonté et l’engagement des trois matadors.

Mont-de-Marsan, France

Trois toreros de grande vertu.

Pepe Moral...d'acier © Maxppp - Mariscal

Pepe Moral, le sévillan, coupe la seule oreille de l’après-midi. Légitime. Chacon se fait voler un succès après pourtant une première bagarre de grande noblesse livrée dans l’authenticité taurine à un premier Aguirre retors, franc comme un bataillon d’inquisiteurs. Il se coupe profondément à la main gauche en tuant. Le prix du sang n’a pas de cote hier à Mont-de- Marsan, le public ingrat n’a pas vu ni gratifié l’immense effort de l’andalou. Alors donc Pepe Moral de Séville, engagé lui aussi dans la recherche de race au fin fond de ces toros perdus qui erraient de la barrière au centre, sortant des capes, oubliant le cheval, pestant contre le début de course que l’on voulait leur imposer. Moral l’a eu le moral et il se tire comme les autres de l’affaire. Juan Leal aurait pu couper lui une oreille forte à son second Aguirre s’il avait tué dans les canons. Hélas l’épée et basse et prive l’arlésien de Madrid d’un trophée qui aurait contribué à assoir encore sa jeune réputation. Madeleine s’est malheureusement éteinte quant à son catalogue taurin sur une bien piteuse prestation de Dolores. L’émotion c’était après avec les adieux de Michel Cloup, maitre de musique de l’Orchestre Montois qui rendait son tablier en fanfare après trente et un ans de très loyaux services.

Un bilan, très mitigé

L’hymne valencien si beau joué par l’Orchestre Montois au terme de la dernière corrida, Michel Cloup, maitre de musique seul en piste pour diriger une ultime fois ses ouailles perchées, l’émotion était sincère au Plumaçon, l’hommage de belle tenue et le public tout entier debout pour célébrer ce jubilé de l’homme à la baguette. Pour le reste et du strict point de vue taurin, une feria bien moyenne, décevantes corridas de Garcigrande que l’on ne veut plus voir, Nuñez del Cuvillo, Jandilla, bien que celle-ci fut excellemment présentée, encore décevantes, comme la novillada de Darré et la corrida de Dolores Aguirre. La Quinta, vendredi, sauve la fête du point de vue du bétail avec une course belle, typée, racée, solide. Et Emilio De Justo triomphe absolument, seul torero à avoir coupé trois oreilles. Castella s’impose en prenant deux trophées dans son mano a mano avec Ponce qui lui en prend deux aussi mais de qualité bien moindre. Deux points extrêmement positifs dans cette feria : trois pleins, une grosse entrée mercredi, un quasi plein dimanche, moitié d’arène pour la novillada, belle affluence pour la novillada sans picador. Le succès populaire est incontestable et majeur. L'adhésion du public aussi. Autre immense satisfaction, El Juli mis à part, tous les toreros et novilleros se sont envoyés avec vertu, dignité, volonté, application. Sauf un donc… Cherchez l’erreur. …

« Callejon spécial bilan feria « entre 12h et 13h