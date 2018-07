Mont-de-Marsan, France

Emilio sur le toit du Moun !

Voilà les choses sont simples en tauromachie, un très bon lot de toros dans le type de sa race, de la variété dans les comportements, un public enjoué et attentif, et des toreros qui en veulent. La recette est simple, encore faut-il disposer de tous les ingrédients et savoir cuisiner. Emilio De Justo a une fois encore triomphé au Plumaçon. Une dernière faena vibrante face à un toro que son seul talent révèle. Une première lidia d’extrême succulence, raffinée, totale, d’une pureté de cristal. Passes de face, en face, la vérité taurine, l’engagement dans l’orthodoxie immuable d’un torero hors du temps et qui veut s’élever. Sa tauromachie est d’évidence. C’est la plus compliquée à faire naitre et à porter. Juan Bautista tombe lui sur un premier La Quinta qui, déclare-t-il, « est un tigre prêt à me dévorer ». Un Buendia retors, pimenté, qui veut mordre. L’arlésien avec un deuxième exmplaire plus suave coupe une belle oreille au quatrième. Reste Thomas Dufau…que dire ?… Son premier La Quinta est un toro de « bandera ». Un Santa Coloma à laisser oreilles et queue. Il ne le voit pas assez vite hélas. Son ultime, plus complexe, ne lui permet pas. Une image : le Gascon torée sous le déluge. De Justo, lui, rappelle le soleil. Et la lumière de son immense talent illumine à nouveau un Plumaçon renversé.

Asi se torea ... © Maxppp - Santi Otero

Ce samedi, 18h 5è corrida du cycle : toros de Nuñez del Cuvillo pour le second « mano a mano » de la Feria, réunion de vedettes, Enrique Ponce et Sébastien Castella.

