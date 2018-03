Indiscrétion confirmée par le milieu taurin espagnol, il y aura deux « mano a mano » de luxe pour la feria de la Madeleine en juillet prochain à Mont- de- Marsan, évènements exceptionnels. Le premier verra se confronter Enrique Ponce et Sébastien Castella, le second réunira Juan Bautista et El Juli.

Mont-de-Marsan, France

Le Plumaçon, cénac le en juillet prochainde deux mano a mano" © Maxppp - Jean Louis Duzert

La succulence dans l’excellence ...Mont -de -Marsan lance deux défis à quatre artistes majeurs. Deux confrontations qui avec un peu de chance peuvent tourner au sublime. ’est à une savoureuse confrontation de styles que l’on va assister avec le premier des « mano a mano » de luxe : Enrique Ponce incarne depuis trente ans la tauromachie classique. Le torero de Chiva est au sommet de son art.Créateur d’une tauromachie suave et classique Ponce, au firmament, torée pour son plaisir. Matador depuis 1990 il n’a jamais connu de baisse de régime et depuis quelques années même n’ayant plus rien à prouver il est tout bonnement le plus grand de sa génération. Il vient encore de couper deux oreilles lors de la feria d’Olivenza. Mont - de -Marsan l’avait définitivement adopté après une faena majuscule à un toro « manso » de Samuel Flores l’été 2011. Sébastien Castella est un autre phénomène. Dans un style beaucoup moins orthodoxe que son ainé bien plus baroque capable de fulgurances. Adepte d’un « toreo » exposé le biterrois, matador depuis dix-huit ans déjà est considéré comme l’un des cinq meilleurs toreros de sa génération.Le biterrois est dieu vivant Et l’un des cinq meilleurs toreros actuels. Le matador aux yeux d’émeraude est sidérant dans ses grands moments. Autre confrontation de style majeur celle qui va opposer Juan Bautista à El Juli. L’arlésien est assurément le torero de la saison passée. Il est à maturité gouteuse et peut tout se permettre avec tous les toros. Matador classique à l’image de Ponce cela promet belle opposition là encore avec El Juli, imposant matador de puissance et de savoir qui célèbre cette année ses vingt ans d’alternative. Se souvenir aussi que c’est à Mont- de-Marsan qu’il avait débuté en novillada sans picador, il n’avait que douze ans.L’assortiment de ces deux « mano a mano » peut s’avérer un régal tauromachique si les toros le permettent. Et déjà c’est une super affaire de communication pour la feria montoise tout autant qu’une belle assurance de succès au guichet.