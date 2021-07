Feria de Mont-de- Marsan: FERRERA, FERRERA, FERRERA !!!

La feria de Mont- de- Marsan. Triomphe total et magistral d’Antonio Ferrera pour son solo face à six Adolfo Martin. 4 oreilles, un festival, un récital. Et aussi une corrida sauvée par le génie d’un immense torero. Et un lot de toros qui sans lui n’aurait pas existé.

Un héros

Quelques esprits chagrins diront et avec justesse et raison que la course d’Adolfo Martin, sérieusement présentée, a été très médiocre. Et ils n’ont pas tort. L’éleveur lui-même baissait la tête à la fin de l’exercice. Mais cette corrida d’une intensité exceptionnelle a été portée, sauvée, irradiée, incarnée par le génie d’Antonio Ferrera. Par sa détermination, son panache, sa toreria, son sens du spectacle, son baroque abracadabrantesque, sa volonté, sa dignité. Ferrera a torée, piqué le dernier toro, banderillé. Et sauvé du naufrage par son immenssissime talent une course, sans lui, appelée à couler. Cet homme, trente-cinq fois encorné, revenu vibrant des bas-fonds sombres de son âme parfois torturée, a illuminé le Plumaçon. Par la variété aussi de son toreo de ceinture, l’épatante capacité qui est la sienne, dans la diversité exigeante d’un exercice redoutable que celui de s’enfermer avec six toros et que bien peu sont capables d’assumer. Ferrera, la générosité, le don soi. L’émotion bouleversante qui a saisi le cénacle au final témoigne. La tauromachie est parfois portée par un homme et sa volonté, laquelle transcende l’art par la vérité et l’implication. Qui pour ne pas rendre grâce pour tout cela à Antonio Ferrera ?

Au bout du chemin de lumière © Radio France - Pab

Le matin décevante corrida d’Alcurrucen, Diego Urdiales coupe une oreille forte.

Diego, Urdiales, il a sauvé la matinée © Radio France - Pab

Ce Dimanche, 11H, Novillada non piquée.

Toros des ganaderias du sud-ouest

Corrida à 18h

Domingo López Chavez , Alberto Lamelas, Noe Gómez Del Pilar

6 Toros de Pedraza de Yeltes