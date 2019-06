Féria de Mont de Marsan : les billets en vente aux guichets à partir de lundi

Après l'ouverture de la billetterie en ligne le 3 juin, on va pouvoir acheter les places pour les corridas de la Madeleine lundi à la Régie des fêtes de Mont de Marsan (près de la Médiathèque).

Mont-de-Marsan, France

La vente des billets en ligne a débuté il y a presque deux semaines et pour le moment, les billets s'écoulent à un "bon rythme" selon les responsables de la Régie des fêtes.

Le premier jour de la vente en ligne, le public s'est "rué" sur le site. Les deux corridas qui raflent pour l'instant le plus de suffrages et donc de spectateurs sont celles du jeudi et du vendredi.

La corrida d'ouverture du mercredi se remplit mieux que les années précédentes. C'est peut être l'attrait de La Quinta, l'élevage triomphateur des années précédentes mais aussi la présence à l'affiche du torero local, Thomas Dufau qui vient de triompher à Vic.

Ceux qui préfèrent acheter leur place aux guichets pourront donc se rendre dès ce lundi à la Régie des fêtes de Mont de Marsan ou bien directement aux guichets des arènes mais à partir du 15 juillet.

Le prix des places a légèrement augmenté par rapport à l'an passé. 2 à 3 euros d'augmentation en moyenne. La Régie des fêtes préfère insister sur la baisse du prix pour les places derrière les poteaux. Le billet se vendra 2 euros moins cher cette année.

Autres nouveautés : la création d'un tarif réduit pour les moins de 12 ans pour les corridas et un tarif réduit également pour les moins de 25 ans pour les corridas et le concours landais.

Renseignements auprès de la Régie des fêtes de Mont de Marsan