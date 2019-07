Feria de Mont-de-Marsan, Luque en majesté

Département Landes, France

Corrida assez décernant par le comporter, des toros à l’exception du quatrième. Daniel Luque, seul, coupe l’unique trophée de la course après une faena vibrant

Lqsuue est grand, bénie soit sa mère ! © Maxppp - JuanJo Martín

La prime aux cuadrillas d’abord pour un exercice impeccable des banderilleros. Manolo de los Reyes, Morenito d'Arles, Juan Contreras, Raul Caricol, Antonio Ronquillo, Gomez Odero, Perès Valvarce, des hommes de la tâche ingrate vêtus d'argent, trop souvent injustement ingorés, ont récolté le fruit de l'atttentive et légitime considération du Plumaçon. De la continuité ici avec eux dans une corrida qui en a manqué douloureusement. Le lot de La Quinta impeccable en carrosserie, dans le type, a eu carences graves de moteur, de jus. Indécis, parfois rétifs, sournois le dernier, souvent retors, les jolis Buendia gris de la famille Conradi n’ont pas apporté le piment et la race attendus. Thomas Dufau écope des deux plus mauvais et passe un après-midi bien terne qui lui laissera sans aucun doute un goût très amer. De l'intention mais sans réussite. Emilio De Justo n’est guère mieux servi. Il hésite sur sa première faena. Se trompe. Tue mal. La seconde est longue, engagée, appliquée, respectueuse du cénacle mais sans succès. Dufau et De Justo trahis aussi par des épées défectueuses. Reste Luque. Un soleil. L’Andalou majeur au quatrième Buendia, enfin bon, a offert récital. De la première passe de cape à l’ultime muletazo, du grand luxe, de la toreria pour voyager dans l’espace infini de la tauromachie inspirée. Des ralentis de rêve, la pulsation sensuelle du grand toreo de ceinture. Las! Manque là encore de la précision à l’estoc pour parfaire pleinement le récital. Et combler totalement le torero comme le peuple en joie.

Daniel Luque, la cape comme une poésie dans l'air © Maxppp - Rodrigo Jimenez

Ce jeudi matin novillada sans picador à 11h avec du bétail de différents élevages du sud- ouest. Le soir 18h, 2è corrida du cycle. Toros de Luis Algarra pour Sébastien Castella, Cayetano Rivera Ordoñez et Alvaro Lorenzo.

Tous les jours midi- 13 h « callejon spécial feria » en direct des arènes.