Feria de Mont-de-Marsan : Miguel Angel Perera pour remplacer Enrique Ponce

Après l'annonce surprise d'Enrique Ponce d'arrêter momentanément sa carrière, la feria de Mont-de-Marsan a dû trouver un remplaçant en urgence, pour l'ouverture des festivités le 23 juillet prochain. Ce qui n'a pas été chose aisé compte tenu des agendas des toreros. Ce sera finalement Miguel Angel Perera, annonce la commission taurine montoise ce vendredi.

"Nous avons dû prendre en considération les engagements des figuras : le 23 juillet sont programmées plusieurs ferias espagnoles dont Jerez de la Frontera qui verra toréer El Juli et Roca Rey et à Santander Morante de la Puebla et Pablo Aguado. Par ailleurs, Jose Maria Manzanares ou Alejandro Talavante ne souhaitent pas être programmés Chef de Lidia. Malgré tout, nous affichons une des meilleures programmations de ce début de temporada", précise Christophe Andiné, président de la commission taurine montoise.

Miguel Angel Perera, originaire d'Estrémadure, "fait partie des figuras les plus demandées de toutes les ferias. À son crédit, six Grandes Portes aux arènes de Madrid, une solide prestation durant la dernière Madeleine et un triomphe dacquois cette même année", détaille la commission taurine montoise.

Dans un communiqué évoquant la décision d'Enrique Ponce, "l'ensemble du mundillo montois" se dit aussi "ému et respecte le choix de cet immense torero qui va manquer à nos arènes comme à tous les aficionados."