Feria de Mont-de-Marsan, Pedraza, la race, Lamelas, le cœur

Alberto Lamelas coupe deux fois une oreille et sort en triomphe sous l’ovation du public debout, en compagnie du mayoral de la ganaderia.

C’est l’histoire d’un petit homme de bientôt trente-sept ans qui rêvait d’une inaccessible étoile. Un gamin modeste d’un bled perdu, Cortijos Nuevos, au pied de la sierra del Poyo, dans le nord de la province de Jaen. Condamné, lui, au ramassage des olives ou au garage du coin. Un gamin sans le sou qui brulait d’une passion absolue. Il a lutté, sans aide, seize ans, puis matador depuis 2009, pour exister au seul salaire de sa volonté et de son courage. Lamelas deux fois est allé ce dimanche attendre son toro à genoux face au toril. Sa technique est incomplète, son cœur bat pour douze. Chauffeur de taxi à Madrid pour faire bouillir la marmite il torée dans sa tête des toros qui en impose. Ça tombait bien. Un grand lot de Pedraza l’attendait ce dimanche. Dont quatre exemplaires de très forte race. Lamelas s’envoie, s’en voit, gros caramel pour finir à Layne. Il s’impose. Le peuple l’aime. Il s‘offre. Les grands toros ne plient pas mais lui se transcende. Ce final ! Une émotion de corrida de vérité, un lot formidablement roulé, de la puissance, de la race, des piques en repartant de vingt mètres. Et Lamelas, en triomphe. Il va pouvoir changer sa voiture. Il devrait aussi avec ce succès changer de statut.

Ganaderos, au boulot !

La misère par la diète. Des toros très décevants, Jandilla, Alcurrucen à un léger degré moindre et Adolfo Martin, tous bien balancés mais vides, « mansos », fuyards, parfois sournois, sans jus, faiblards pour certains. Déception. Grave. Y ‘a du mail ! Le banquet. Le festin. Zakouski exquis. Samedi matin Diego Urdiales, en finesse, en subtiles esquisses classiques. De la tauromachie flamande selon Vermeer. Samedi après-midi. Le magistral tremblement tellurique. Ferrera, baroque, génial, inspiré, généreux, onctueux parfois, imprévisible. Il sauve la course du naufrage et porte le Plumaçon à l’incandescence. C’est génial. Dimanche matin, un petit bonhomme de seize ans, du cru, mais qui vit vers Séville, Tristan Barroso. Présentation dans sa cité natale. Des imperfections bien sûr mais de la « planta torera ». Et puis, ce final. Quatre Pedraza éblouissants de race et Lamelas qui, enfin, et aussi devant les caméras d’Espagne sort en triomphe. La feria n’était pas Madeleine mais le peuple était dans les travées. Et le peuple est reparti heureux et nourri de tauromachie grande.