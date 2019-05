Feria de Mont-de-Marsan, six novilleros au menu

Département Landes, France

Une première, pas un inédit.

DorianCanton, La Madleine , dernière novillada avant l'alternative - FB Canton

Les novillos étaient connus, eux, depuis la présentation de la feria début avril, Ave Maria, origine Fuente Ymbro- Jandilla, la propriété est à coté de Séville, les patrons sont Robert Margé, l'éleveur et organisateur biterrois avec l'industriel et viticulteur gardois Philippe Pagès. Mais donc l’originalité revendiquée de cette affiche est une novillada à six novilleros. Le désir de la commission taurine montoise était de présenter six toreros du sud-ouest mais avec la défection récente de Baptiste Cissé qui a mis fin çsa carrière c’est le nîmois Rafael Raucoule « El Rafi » qui sera de la fête. Les cinq autres sont tous de la région : Dorian Canton, le béarnais, qui prendra l’alternative à Bayonne une semaine après la Madeleine. Juan Bautista Molas, le fin dacquois à la tauromachie profonde, remarqué à « Toros y Salsa » , Yon Lamothe de Tartas qui a débuté en piquée à Mugron pour Pâques, « El Galo », Andrés Lagravère, le vicquois d’Aguascalientes, mexicain par sa mère, gersois par son père, Michel, ancien matador, et enfin « El Kike », Cédric Fructueux, de Linxe, installé à Séville depuis 2013. A noter tout de même que ce genre de novillada à six, très en vogue en ce moment, a déjà eu lieu, la dernière fois c’était lors de la récente feria de Pâques à Arles. Et cela se refera pourla feria d'Istres, le 16 juin prochain, avec un cartel international mêlant français, espagnols et latino- américains. Un montage que d'aucuns dans le milieu taurin dénonçent comme un poil artificiel et déséqulibré. Il est vrai, et on l'a noté et constaté à Arles, que c'est de l'express- service pour les novilleros qui ne disposent donc que d'un toro au lieu de deux dans une novillada traditionnelle pour faire leur preuve. Et n'ont donc pas de deuxième fenêtre de tir.