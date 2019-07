Feria de Mont-de-Marsan, toros cinq fois zéro...pointés

Département Landes - France

Le plein absolu. Toros de Luis Algarra pour Sébastien Castella, Cayetano Rivera et Alvaro Lorenzo.Castella et Lorenzo coupent chacun une oreille. Corrida piteuse en comportement à l’exception du sixième exemplaire.

le Plumaçon ce jeudi, vide de vrais toros © Maxppp - Jean Louis Duzert

Le tiap fut en effet bien médiocre et la digestion bien difficile pour un cénacle garni jusques aux tuiles. Très décevante, exaspérante même course des Luis Algarra. Superbement présentés, rutilants, à pelages variés, armés beau, les pupilles de la señorita Aurora, légataire de son ganadero de père, n’étaient pas venus depuis vingt ans au Plumaçon. On peut penser qu’ils attendront deux décennies au moins pour y revenir. Une course dévastée, décastée, faiblarde, sans fond, des toros sans charge exception faite du dernier de la file. Cayetano Rivera Ordoñez faisait sa présentation tardive de matador au Plumaçon, lui qui a pris le doctorat en 2006 était en effet vierge de tout contact avec la Madeleine. On peut penser qu’en ce jeudi d'été il y a aussi fait ses adieux au Moun. L’andalou a été inexistant voire je m’en m’en foutiste. Point barre. Il tue en découpant des escalopes. Navrant quand on sait qu'il remplaçait Roca Rey blessé.

Castella, l'honorabilité dans la maitrise - FB Pro

C'est sans surpendre que Sébastien Castella, lui , fait bel effort et sort deux toros de leur passable et misérable condition en toréant bien mais sans le retentissement espéré, du fait des cornus sans jus. Dans la torpeur d’une soirée languissante Alvaro Lorenzo, et sa grosse envie, s’est attaché à bien terminer par une faena certes imparfaite mais allurée et volontariste. avec quelques plages de réelle profondeur. On était à deux doigts de la tournée générale de prozac. On a évité de peu la dépression générale. Castella et Lorenzo ont sauvé l’affaire du naufrage. Ouf! Quand on achète des toros on sait ce que l'on voit, pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans ce cas, l'intérieur des Algarra c'est l'abstraction par le vide.

Ce vendredi 18h , 3è corrida du cycle. Toros de Fuente Ymbro pour Miguel Angel Perera, Alberto Lopez Simon et Pablo Aguado

Par ailleurs Thomas Dufau est sorti de l’hôpital. Le matador gascon a pu quitter ce jeudi en fin d’après-midi le centre hospitalier de Layne. Et regagner son domicile. Il y avait été admis mercredi soir à l'issue de sa corrida montoise. Les premières analyses font état d'une sérieuse anémie consécutive à un virus ainsi qu'à des problèmes intestinaux. Rien n'est décidé encore quant à sa participation à la corrida de Tyrosse dimanche prochain.

