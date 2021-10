Feria de Parentis-en-Born, final en demi teinte

Du bon, du varié, de l'imparfait également

Ouverture samedi avec une course très entretenue des novillos de Los Maños. Les trois novilleros, Diosleguarde, Aguilar et Parejo ont coupé chacun une oreille. Manuel Diosleguearde au dessus par une tauromachie classique, épurée et complète, mais il tue mal. Une réussite toutefois sans discussion pour la réouverture du lieu. Ce dimanche, deuxième novillada du cycle. Une oreille pour Adam Samira l’arlésien, une oreille également pour Solal Calmet « Solalito », le nîmois.

Un dimanche ordinaire

Moins d'effets et de toreo profond que la veille. Une novillada complexe, exigeante, des novillos parfois un poil retors, quelquefois fuyards, durs à gérer dans capes et muletas sans toutefois être dans l’excès. Des toros qui dictent des faenas peu faciles, souvent maitres du jeu et rendent l’affaire incommode pour les jeunes toreros. Trois Fernay noirauds bien carrossés, en cornes acérées, mais piquants et de caractère. Trois Margé un ton au-dessus mais qui réclamaient visas, vaccins et passeports. Peu de brio aux piques car le plus souvent bien mal appliqués les châtiments de la cavalerie. Alors devant l’exigence, trois aspirants aux fortunes diverses. Carlos Olsina, le biterrois, n’ a pas convaincu, sa tauromachie est fraiche, son envie, grande comme celle de ses compagnons, mais le résultat des efforts est maigre. Solalito de Nîmes coupe une oreille au dernier Fernay par exercice de sur exposition dans les cornes mais avec beaucoup d’effets parasites. Adam Samira, l’arlésien, qui prend un trophée lui aussi, produit la meilleure tauromachie de l’après-midi. Conclusion. Trois gamins au mérite mais imparfaits, dans l’engagement certes, mais dans la limite également de leur potentiel actuel.