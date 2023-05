Feria de Pentecôte à Nîmes : le programme

La Feria de Pentecôte reprend sa place à Nîmes, cette semaine, avec la 72e édition du 25 au 29 mai 2023. Des bodegas, des corridas bien sûr mais aussi des nouveautés comme ... la première édition du championnat de France de paella valenciana et le concert d’Earth Wind and Fire sur le parvis des Arènes. Au moins un million de personnes sont attendues.

LES TEMPS FORTS

Feria des enfants – le mercredi 24 mai à 11h – Arènes : animations ludiques pour le jeune public.

Défilé inaugural et Pégoulade - le jeudi 25 mai, à partir de 20h30 (après la course camarguaise de 18 heures aux Arènes) - Départ boulevard Amiral Courbet pour une arrivée devant le Musée de la Romanité : défilé sur le thème des fêtes dans le monde.

1er Championnat de France de Paella valenciana - le samedi 27 mai de 11h à 14h - Avenue Feuchères en présence d’Eric Gil, Champion du monde 2022.

La Patio Andalou – les samedi 27 et dimanche 28 mai – Place Montcalm et rue de la République. De 10h à 19h : spectacles d’échassières flamencas, abrivado, peña, démonstration de danse sévillane. De 21h à 23h30 : scène musicale / concert flamenco.

Lundi 29 mai, de 10h à 19h : spectacles d’échassières flamencas, encierro gonflable, peña, démonstration de danse sévillane.

Les tournois de joutes et défilé traditionnel préparatoire du tournoi – le lundi 29 mai - Canal de la Fontaine et boulevard Jean Jaurès De 10h30 à 12h30.

Espace Equestre – Samedi, dimanche et lundi de 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00 – Grand mur des Jardins de la Fontaine.

La Guinguette de la Feria – Du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai - De 12h à 17h et de 20h à 00h Pôle Antoine Castelnau - CCAS de la Ville de Nîmes : festivités et restauration pour les aînés.

Le quart d’heure Nîmois – Les Avocats du Diable : jeudi 25 mai - 18h30 - Place de la Calade : art oratoire festif.

Abrivados et encierros – Vendredi 26 mai - Rue de la République 20h30 - Manade Devaux / Samedi 27 mai – Jean Jaurès à 20h30 - Manade Aubanel Baroncelli Santenco / Dimanche 28 mai – Jean Jaurès à 13h - Manade Briaux / Lundi 29 Mai - Encierro : St Césaire – Place du Griffe à 13h Manade Robert H.

Le corral : lieu pour admirer les taureaux avant les corridas – Route de Beaucaire.

LES CONCERTS

Earth, Wind and Fire va mettre le feu au Parvis des Arènes

La Ville a fait le choix de n’organiser qu’un seul grand concert cette année. Mais quelle affiche ! C’est le mythique groupe américain de jazz-funk, Earth Wind and Fire qui se produira, dimanche 28 mai à 22 heures, sur le Parvis des Arènes. Plus de 10 000 personnes sont attendues pour danser sur les plus grands tubes des années 70.

Les peñas – Vendredi 26 mai– de 18h à 22h / Samedi 27 et dimanche 28 mai - De 10h à 22h / lundi 29 mai : de 10h à 20h

Les concerts de Flamenco – La Placette. Vendredi 26 mai : Marco et la Nina de fuego. Samedi 27 mai : Tino Flamenco / Dimanche 28 mai : Gipsy ambiance.

MAIS AUSSI

L’Espace Toro – Du samedi 27 au lundi 29 mai – A la découverte de la tauromachie de 9h30 à 11h - Esplanade Charles de Gaulle (statue Taureau).

Entre 2 paseos – Du samedi 27 mai au lundi 29 mai - De 15h30 à 16h30 Musée des Culture Taurines / décryptage et analyse de corridas.

Espace Taurin et Traditions – Du samedi 27 mai au lundi 29 mai de 15h à 16h30 - Bosquet des Jardins de la Fontaine.

Samedi 27 et dimanche 28 mai, le toro piscine organisé au Bosquet évolue pour permettre à un plus large public de profiter du spectacle. En effet, deux sessions de 45 minutes seront organisées à 21h et 22h au lieu d’une seule les années précédentes (jauge de 500 places).

BODEGAS

Cette année, de nouveaux horaires de fermeture des établissements entrent en vigueur :

• Jeudi 25 mai : 2 heures du matin ;

• Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mai : 3 heures du matin ;

• Lundi 29 mai : 1 heure du matin.

La Ville a autorisé les bodegas suivantes :

- Le Barberousse

- V and B

- Brasserie des Antonins

- Le Carré Rose

- Césarine

- Del Pilar

- La Noche

- La Fédération des cheminots

- Le Lisita

- Le Royal Hôtel/Bodeguita

- Pablo Romero

- Levrette Café

- Los Filosofos

- Macarena

- Monsieur Chouette

- Pépé de Montijo

- Costières

OFFICE DE TOURISME

L’Office de Tourisme de Nîmes participera, cette année encore, activement à l’événement en proposant plusieurs visites guidées aux festaïres.

Histoire(s) de Feria – 26 et 27 mai à 10h30 – 12 euros

La féria nîmoise, née en 1952 pour accompagner les spectacles taurins des Arènes, a su s'émanciper au fil du temps pour devenir un rendez-vous à part entière. Des visiteurs du monde entier viennent partager des moments de liesse et de convivialité dans les rues du centre-historique. Revivez les moments forts des Ferias nîmoises et retrouvez le sens de la fête ! Découvrez également l’exposition temporaire du Musée des Cultures Taurines : A l’affiche, la Feria sous le trait des artistes contemporains.

Informations & réservations : https://www.nimes-tourisme.com/fr/reserver.html

Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 6 bd des Arènes, muni de votre e-billet.

Expliquez-moi la Corrida – 27 mai à 18h00 et 29 mai à 11h30 – 56€

« Expliquez-moi la Corrida » est animé par une guide-conférencière de l’Office de Tourisme et comprend une place pour la Corrida en Porte Présidence ainsi que la mise à disposition de chuchoteurs afin d’écouter le commentaire de la guide en toute discrétion. Il s’agit d’une explication objective en lien direct avec le règlement taurin et les traditions taurines.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 6 bd des Arènes, muni de votre e-billet, 30 min avant la course.

Informations & réservations : https://www.nimes-tourisme.com/fr/reserver.html

Ruelle d’Exposition de l’Office de Tourisme

Exposition Déclinaisons et travaux autour de l’Affiche de la Féria par Nicole Bousquet du 11 mai au 4 juin. Séance de dédicace et d’échanges avec l’artiste le mardi 23 mai à 11h 30.

L’Office de Tourisme proposera en exclusivité des produits dérivés de l’affiche de la Feria, (éventail, carré de soie, tote-bag…).

Consulter le programme heure par heure