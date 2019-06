Feria de Vic, allez France !

Vic-Fezensac, France

Ce samedi matin, pour l’ouverture, le novillero béarnais Dorian Canton a coupé deux oreilles. Il est sorti en triomphe. Deux fois un trophée pour un engagement sincère et deux bons coups d'épée. Canton qui s'est colté une course d'El Retamar douteuse en présentation à l'exception du quatrième exemplaire, une estampe. Et toute aussi douteuse en comportement. EL Galo, le novillero franco-mexicain, est reparti, lui, à pieds du "cosso" gersois.

L'après midi devant une passable assistance, deux tiers d'arène seulement, Thomas Dufau a coupé deux oreilles également , une à chacun de ses toros, et il est sorti en triomphe. Un succès qui compte pour sa saison, psychologiquement et tauromachiquement, avant Mont- de- Marsan, son prochain gros défi..

Dufau qui s’est ainsi vengé de l’injustice cruelle dont il a été victime vendredi à Nîmes où il n’a coupé qu’une oreille quand le public dans son ensemble réclamait un second trophée. Le matador landais très ému après ses deux prestations et qui ouvre "La grande porte" d'une arène de première catégorie, un triomphe qui lui était devenu impératif, un rendez vous qu'il n'a pas manqué.

Dufau,deux oreilles - T DufauFB pro

Octavio Chacon et Ruben Pinar qui l’accompagnaient,eux , sont repartis à vide.

La corrida de Cebada Gago, impeccablement présentée, dans le type de la ganaderia, a été très mal piquée, complexe et entretenue dans la difficulté parfois dans le danger , d'autres toros aussi dans la qualité, avec plus de jeu, notamment le lot de Dufau..

Dorian Canton " a hombros " de Vic - D Canton FB pro

Ce dimanche matin à 11h à Vic, corrida concours avec Rafaellillo, Lopez Chaves et Lamélas pour six toros de six élevages différents. Ce dimanche soir corrida 18h de, course "tororifique" !!!