Feria de Vic, deux héros

Très fort succès le matin de Domingo Lopez Chavès, une oreille face aux toros de Hoyo de la Gitana . Triomphe le soir de Noé Gomez del Pilar, deux trophées, face aux Escolar Gil .

Bouleversante journée chargée en émotions rares et vraies. Avec en final une forte et complexe course des Escolar Gil. Trois toros dans le maussade qui laissent planer la suspicion puis un récital des trois toreros ensuite, Octavio Chacon, habité et porté par l'envie et la détermination, Alberto Lamelas, formidablement conseillé, lui, par le matador retiré El Fundi, gendre de l’éleveur. Lamelas transcendé par l'instant. Et surtout et enfin et au delà du reste le récital offert par Noe Gomez del Pilar. Le madrilène de trente-deux ans signe une lidia de grande envergure au sixième exemplaire, porté vers le parnasse par une foi absolue; et admirablement engagé dans une lutte de fer et de soie. Deux oreilles, les larmes de Gomez, la meilleure faena de sa vie dit il entre deux sanglots, le tour d’honneur, aussi à la dépouille du grand cornu. Eblouissant moment.

LOPEZ CHAVES...héros! - DAXlaferia

Le matin, face à un lot malin de Hoyo de la Gitana, le salmantin Domingo Lopez Chavez, ultime belluaire, a offert deux leçons de tauromachie totale. Le savoir, le pouvoir, le vouloir. Un récital. Un toreo sans artifices. La vérité avérée. Loin des postures indignes de vedettes capricieuses et inconséquentes qui ballent leur ennui en nous plongeant habituellement fans la chaos de leurs mensonges. La sincérité d’un immense diestro. Il coupe une oreille avant que de proposer une cantate taurine. La suavité dans l’affrontement, l'abandon dans le contrôle, les talons fichés au sol, des séries liées des deux mains en toréant de face et en face. Il échoue, hélas et misère noire, à l’épée qui aurait pu lui valoir deux trophées de plus. Le peuple hurle. Le peuple appelle. Deux tours de piste, sous une immense ovation majuscule. La clameur pour l’honneur de Lopez Chaves.