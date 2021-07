Feria de Vic Fezensac, des toros comme nulle part ailleurs

Vic, antique, typique et indispensable

Vic c’est du lourd et la feria, certes aménagée et réduite un peu cette année, revient cependant pleinement dans son esprit et dans sa forme à une lecture taurine plus en adéquation avec ce qui a fait la réputation de l’arène depuis un siècle. Du toro- toro, épais, massif, en cornes, impeccable de présentation. Du fils d’auroch descendant des cornus sauvages d’Asie centrale de l’âge de de pierre. Du bétail comme nulle part ailleurs. Pour une tauromachie rude. Des élevages réputés pour leur âpreté comme Escolar Gil ou Raso de Portillo. La corrida concours, tête de gondole de la programmation, se redessine elle aussi sur les fondamentaux du genre vicois avec entre autre le retour de Fraile ou Barcial. Pour ce qui est des toreros il y a adaptation à la réalité piquante du programme vicois. Les combattants sont convoqués. Domingo Lopez Chavez, le héraut de Castille, belluaire ultime, Pacheco, Lamelas, le Quijote, chauffeur de taxi à Madrid pour faire bouillir la marmite familiale, ou Gomez del Pilar, deux décennies devant les élevages les plus complexes. Loin des vedettes survalorisées et milliardaires du toreo. Des guerriers. Tous habitués des gros toros méchants et des affrontements difficiles. Marcel Garzelli, à plus de quatre-vingt printemps, est l’âme de Vic, du club taurin qui organise la feria, le gardien de la tradition vicoise. Vic, spécifique. Garzelli qui ouvre la boite à souvenir comme un conteur gascon des temps anciens pour dire la grande geste des œuvres tauromaches de la cité gersoise. « Vic ne peut transiger avec la modernité, nous assumons d’être rustres et antiques. Ce qui fait Vic perdure, on nous traite parfois de sauvages archaïques, on dit de nous que nous prônons une tauromachie dépassée. C’est notre héritage, notre code génétique. Nous sommes ce que nous sommes et nous assumons qui nous sommes. Et de qui nous venons ». André Cabannes, gentilhomme gascon président de la firme vicoise ne dit pas moins. « Vic a tenté de modifier sa programmation en allant il y a quelques années vers une tauromachie dite plus accessible, plus contemporaine, plus en adéquation avec les gouts de ceux que l’on nous annonce comme le grand public. Ce fut une erreur. Nous avons la typicité particulière qui est celle Vic depuis un siècle et qui s’est constituée au cours de décennies de recherches et de travail sur le toro, sur les élevages. Il y a nos préférences, certes, et c’est ce qui est proposé à Vic. Quant aux toreros, vient à Vic qui veut, qui accepte les conditions de lutte, en connaissance de cause. Nous ne mégotons pas avec les caprices. Ce n’est pas une arène où l’on choisit les toros pour les rendre acceptables par les matadors. La primauté est depuis toujours donnée au bétail, à sa présentation. Et cela ne doit pas changer ».

Vic...éternelle ! - CTV

Le programme vicois.

– Samedi 10 juillet à 11 heures – 6 Novillos de RASO DE PORTILLO

Carlos ARANDA – José CABRERA – Isaac FONSECA

– Samedi 10 juillet à 18 heures : corrida CONCOURS : FRAILE – BARCIAL – PEÑAJARA – YONNET – SAN MARTÍN – LOS MAÑOS

Manuel Jesús PÉREZ MOTA – Sergio SERRANO – Adrien SALENC

– Dimanche 11 juillet à 11 heures : 6 Toros de HOYO DE LA GITANA

Domingo LÓPEZ CHAVES – Manuel ESCRIBANO – Miguel Ángel PACHECO

– Dimanche 11 juillet à 18 heures : 6 Toros d’ESCOLAR GIL

Octavio CHACÓN – Alberto LAMELAS – GÓMEZ DEL PILAR