Feria de Vic Fezensac, du soleil mais pas de lumières

Ce samedi ouverture avec une novillada piquée le matin et la traditionnelle corrida concours le soir. Lever de rideau très en demi-teinte. Pas de trophée.

Une novillada de Raso de Portillo le matin, entretenue, hétérogène y compris en présentation et en comportement, solide, présente à la cavalerie, sérieuse mais inégale. Un premier novillo qui prend trois fortes piques et dont la dépouille est honorée excessivement d’un tour de piste superflu. Le reste du lot, plutôt brave et qui retient l’intérêt ce qui n‘est pas le cas des aspirants en piste. Seul Jose Cabera s‘est distingué. Le novillero d’Almeria bien connu en Gascogne a offert une première prestation pleine avec notamment une importante série à gauche. Il méritait l’oreille demandée par le peuple et misérablement refusée par une présidence pas en phase. Le soir, corrida concours très attendue, le must de Vic. Superbement balancée et carrossée pour cinq des six exemplaires certes mais génitrice d’un profond ennui prélude à une réelle déception. Rien ou pas grand-chose si ce n’est une estimable faena du jeune provençal Adrien Salenc au sixième, un Los Maños cependant un peu juste en carcasse pour concourir. Vic n’a pas brillée dans une arène à jauge pleine dont le concile s’est retiré sur de la frustration.

Ce dimanche à 11 heures : 6 Toros de HOYO DE LA GITANA pour Domingo LÓPEZ CHAVES, Manuel ESCRIBANO et Miguel Ángel PACHECO.

A 18 heures : 6 Toros d’ESCOLAR GIL pour Octavio CHACÓN – Alberto LAMELAS – GÓMEZ DEL PILAR