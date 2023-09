Feria des Vendanges : derniers préparatifs sous la menace d'orages à Nîmes

Appelée la "feria des Nîmois", la feria des Vendanges va rythmer le quotidien de la ville pendant quatre jours, dès ce jeudi 14 jusqu'au dimanche 17 septembre. Un rendez-vous "important" pour Nicolas Delprat, le patron du bar le Victor Hugo à Nîmes. Même s'il attire moins de monde que la feria de Pentecôte, en mai, "on s'attend à une affluence importante grâce aux cartels proposés aux arènes", explique-t-il.

La façade du bar le Victor Hugo sur le boulevard du même nom à Nîmes © Radio France - Shannon Marini

Seule incertitude, la météo

"On a tous les remplissages à faire, les essais pour le son et la lumière… et on sera prêt", énumère Christophe Brunetti, le gérant de la brasserie Les Antonins face aux arènes. À quelques mètres, Hubert Ratel, le patron du café de la Bourse, lui, a une inquiétude : "C'est la météo. Si le temps est beau, tout va bien. Là, samedi, on est parti pour 100% de pluie."

Direction le bar le Victor Hugo, lui aussi en pleine ébullition. Le gérant Nicolas Delprat préfère rester positif : "Ça peut encore tourner", se rassure-t-il. "Est-ce qu'une bonne feria ce n'est pas une feria avec un peu de pluie ?" sourit-il. Pluie ou pas, le patron du Victor Hugo embauche une dizaine de personnes en plus pour l'occasion.