Féria des vendanges : la ville de Nîmes confirme

Une féria à Nîmes après l’été ? Le projet de maintenir une féria des vendanges se confirme bel et bien. En début d’après-midi, FB Gard Lozère vous a relayé la volonté de Simon Casas, le patron des Arènes de Nîmes. Dans un communiqué, ce lundi soir, la Ville de Nîmes confirme : « Suite aux nouvelles mesures de déconfinement annoncées par le premier ministre, la Ville poursuit l’organisation de la Feria des vendanges. »

Le communiqué précise : « _Le CDSN a ainsi confirmé une mesure qui intéresse particulièrement la Ville avec, à partir du 11 juillet et du fait de la fin de l’Etat d’urgence sanitaire_, la fin de la jauge maximale de 5.000 personnes pour les grands événements – dont fait partie la Féria – en vigueur jusqu’au 1er septembre. Attentif à l’évolution de la situation épidémiologique, et en fonction des recommandations du Préfet durant l’été, Jean-Paul Fournier maintient la mobilisation des services municipaux et celle de son délégataire (pour les spectacles taurins) quant à l’organisation de la Féria des Vendanges, programmée du 17 au 20 septembre 2020. »