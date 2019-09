Feria des Vendanges à Nîmes : les bodegas s'installent

Nîmes, France

Les trois ingrédients d'une feria réussie ? Les taureaux, la nourriture, et la boisson (à consommer avec modération quand elle est alcoolisée). Et comme à l'habitude, les stands des bodegas ont investi le boulevard Victor-Hugo. Nombreuses sont celles qui proposent des spécialités du sud. "Je fais de la paëlla, de la gardianne, de la rouille, des moules frites, des côtes de boeuf et des seiches à la plancha", énumère fièrement Bruno, qui participe à la feria depuis 25 ans.

Comme à la maison

Juste à côté, David et sa "Casita Dunina", qu'il va tenir pendant trois jours avec sa famille, propose notamment des steaks de taureau, en plus de la traditionnelle paëlla. "Ce sont des plats qui se mangent assis, alors mon concept, c'est de la vraie restauration avec places assises, pour qu'on se sente comme à la maison", explique-t-il. Et si "Casita Dunina" ne vous dit rien, c'est normal : "Dunina, c'est un mélange des prénoms de mes enfants, Nina et Dune".

Les chapiteaux sont déjà tous montés © Radio France - Samuel Monod

Vous pourrez également déguster des spécialités étrangères, comme le fameux couscous marocain, que Mohammed va commencer à préparer dès jeudi. "Je fais du couscous d'agneau, du couscous aux boulettes, du couscous au kebab, couscous merguez, couscous royal... sans compter les sandwichs et pâtisseries orientales", déclare le sexagénaire.

Et si vous voulez danser autour de tapas, la brasserie Questel a installé une véritable petite scène de concert, avec un jeu de sons et lumières.

La feria des Vendanges commence vendredi. Retrouvez le programme complet sur le site de la ville de Nîmes.