Feria de Nîmes maintenue mais forum des associations annulé, l'opposition ne comprend pas

Ils sont nombreux ceux qui ont du mal à comprendre la décision de la mairie de Nîmes d'annuler le forum des associations, initialement programmé ce samedi, le 5 septembre prochain, sur l'esplanade et les boulevards. "Il faut de la lisibilité dans les décisions", dit ce lundi Vincent Bouget sur sa page Facebook. Le leader de l'opposition vient d'envoyer un courrier à la mairie.

La mairie a pourtant expliqué que c'est d'abord le recul de plusieurs associations qui l'a poussé à prendre cette décision : "Le passage en zone rouge du Gard et le cadre nécessairement restrictif de l’organisation de la manifestation, souhaité par la Préfecture pour des raisons de respect des distanciations sociales et des règles sanitaires en vigueur (avec notamment la suppression des nombreuses démonstrations prévues par les associations), ont conduit de nombreuses associations à annuler leur participation".

"Ce qui est plus difficilement lisible, précise Vincent Bouget dans son courrier, c'est l'annulation de cette manifestation importante pour les Nîmois, au moment où le tissu associatif est essentiel, quand la feria est malgré tout maintenue et que les marchés sont également autorisés".

En attendant, et dès ce jeudi, "les Nîmois pourront retrouver en ligne l'ensemble des associations initialement inscrites sur le Forum et se renseigner sur toute l'offre associative proposée, via la page dédiée "Forum des Associations en ligne" sur nimes.fr", indique la mairie.