Ferias de Dax, variété et audace !

Le programme de la saison taurine dacquoise. Il a été présenté hier jeudi.

Les « Carteles « de la feria de l’Assomption en août et de « Toros y Salsa » en septembre. Au menu de la fête, une proposition très éclectique, très variée avec la volonté de sortir des sentiers battus.

El Juli, Talavante et le jeune Alvaro Lorenzo, 22 étés, gros espoir, néo matador de Tolède, en ouverture avec les toros de Domingo Hernandez du caviar, le 12 aout. La suite ; Curro Diaz, Sébastien Castella, Jose Maria Manzanares, « énormissime » affiche le 13 aout au matin face aux Montalvo.

Jose Maria Manzanares - ville de dax

Le soir on change de registre, toros exigeants d’Adolfo Martin pour le neveu de l’éleveur, David Martin Escudero, Manuel Escribano et Paco Ureña. Lundi 14 aout : Pedraza de Yeltes, élevage référence dans les arènes du Parc Théodore-Denis, pour la 4è année consécutive à Dax avec un cartel très varié, Rafaelillo le bretteur, Luque l’ariste et le jeune Roman, valencien matador depuis 2014, jamais vu encore dans le sud-ouest. Mardi 15 aout,corrida à cheval avec entre autre la succulente et classique Lea Vicens. L’aprèm El Ventorillo pour une tierce de post- adolescents, David Galvàn , 25 ans, Gines Marin, 20 printemps et Joaquin Galdos, 22 automnes.

Enrique Ponce - ville de dax

« Toros y salsa » met de belles épices dans a sauce : Vitorino Martin le 9 septembre pour Antonio Ferrera, Alberto Aguilar et Emilio De Justo. « Mano a mano » monumental entre Enrique Ponce et Andrès Roca -Rey pour la clôture le 10. Deux générations, deux styles, deux expressions différenciées, deux immenses talents face à six toros de trois élevages et de trois origines différents, une sacrée confrontation, Nuñez del Cuvillo, Puerto de San Lorenzo et Domingo Hernandez. Après le caviar, champagne et foie gras pour terminer !

La « temporada » dacquoise 2017.

Feria de l’Assomption.

Samedi 12 août : toros de Domingo Hernandez pour El Juli, Alejandro Talavante et Alvaro Lorenzo.

Dimanche 13 août : le matin Curro Diaz, Sébastien Castella, Jose Maria Manzanares et les toros de Montalvo. Le soir bétail d’Adolfo Martin pour Manuel Escribano, Paco Ureña et David Martin Escudero.

toros d'Adolfo martin - ville de Dax

Lundi 14 a oût : le matin corrida de « rejoneo », Los Espartales avec Andy Cartagena, Leonardo Hernandez et la nîmoise Léa Vicens. Le soir, toros d’El Venrtorillo, David Galvàn, Gines Marin, Joaquin Galdos.

« Toros y salsa ».

Vendredi 8 septembre « La nuit du toro »

Samedi 9 septembre : corrida de Victorino Martin pour Antonio Fererra, Alberto Aguilar et Emilio De Jus to.

Dimanche 10 septembre, la conclusion de la saison : le matin novillada de Rafaël Cruz. Le soir « mano a mano » Enrique Ponce- Andrès Roca Rey devant deux Nuñez del Cuvillo, deux Puerto de San Lorenzo et deux exemplaires de Domingo Hernandez.