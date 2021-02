Ferme préférée des Français : Marc Humbrecht veut mettre en avant le savoir-faire des vignerons en Alsace

Quatorze candidats sont en lice pour la nouvelle émission de France 3 : "La ferme préférée des Français", présentée par Stéphane Bern. En Alsace, le vigneron Marc Humbrecht, à la tête d'un petit domaine de six hectares, près de Colmar, veut mettre en avant son respect de l'environnement.

On connaissait le village et le monument, voici désormais la "ferme préférée des Français". 14 fermes sont en compétition à travers la France. C'est un nouveau programme de France 3, présenté par Stéphane Bern. Vous avez jusqu'au 12 février pour voter pour votre ferme préférée, par téléphone ou sur le site internet de l'émission.

L'idée, c'est de mettre en valeur le savoir-faire des exploitations agricoles ou viticoles. L'émission sera diffusée le 1er mars à 21 heures, c'est là que l'on connaîtra alors le vainqueur.

Marc Humbrecht veut valoriser le vignoble en Alsace

C'est Marc Humbrecht à la tête du domaine Paul Humbrecht, installé à Pfaffenheim, près de Colmar qui défendra les couleurs du Grand Est. Les vignes sont cultivées en bio et biodynamie depuis 1999. C'est un petit domaine de six hectares où 35.000 bouteilles sont produites chaque année.

L'objectif du jeune vigneron, c'est la préservation de l'environnement, mais aussi le bien-être des personnes qui viennent travailler dans ses parcelles. Le trentenaire travaille avec son épouse, mais aussi un employé et des saisonniers qui viennent faire les vendanges.

Mobilisation pour faire gagner l'Alsace

Pendant les vendanges, toutes les précautions sont prises : "On fait attention à ne pas tasser le raisin. Il faut les poser avec amour et délicatesse, dans le respect de l'environnement," sourit Marc Humbrecht. Le vigneron fait tout aussi pour le bien-être de ses vendangeurs : " Nous avons des bacs de faible hauteur. Nous faisons attention à ce qu'ils ne soulèvent pas de trop lourdes charges," précise t-il.

Marc Humbrecht mobilise pour faire gagner les vignerons alsaciens © Radio France - Guillaume Chhum

Rencontre avec Marc Humbrecht Copier

Le vigneron de Pfaffenheim se démène pour mobiliser les votes en sa faveur amis clients et fournisseurs sont sollicités, et bien sûr les auditeurs de France Bleu Alsace, pour le soutenir et essayer de décrocher le titre de ferme préférée des français.