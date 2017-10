Fermeture de l'espace naturiste au bois de Vincennes : "Il faut absolument que ce soit réitéré l'année prochaine !"

La période d'expérimentation d'un espace naturiste dans le bois de Vincennes a pris fin dimanche après un mois et demi d'ouverture.

Contempler les arbres dans le plus simple appareil est une activité qui va leur manquer. Des centaines de naturistes ont profité du dernier jour d'ouverture de l'espace qui leur est dédié dans le bois de Vincennes. La période d'expérimentation s'étendait du 31 août au 15 octobre.

Selon l'association des naturistes de Paris (ANF), 410 personnes ont participé à ce dernier grand pique-nique qui avait lieu sous un grand soleil. Ce qui est, en fait, la moyenne, selon l'ANF, entre 400 et 600 naturistes sont venus chaque week-end pendant le mois et demi d'ouverture de ce lieu grand comme environ un terrain de football (7.300 m²).

"On a beaucoup apprécié profiter de ce lieu ouvert et ensoleillé" dit l'un, "c'est magique" s'exclame une autre. Depuis le 31 août, Béatrice est venue sept fois : "ce que j'aime c'est que nous ne sommes pas parqués, les gens passent, des fois ils sont un peu curieux et on leur fait peur mais nous sommes : naturels" sourit-elle.

"Il faut que ce soit réitéré l'année prochaine"

Ils sont donc nombreux à espérer la réouverture du terrain l'an prochain. Angélique le souhaite "car ça fait énormément de bien de se sentir à l'aise" et demande à ce que l'espace rouvre "plus longtemps et plus tard".

C'est ce que va effectivement demander l'association des naturistes de Paris : que le terrain ouvre dès le printemps et jusqu'en automne avec possibilité de rester plus longtemps en soirée, jusqu'à 22h par exemple en été et pas uniquement jusqu'à 19h30 comme c'était le cas"pour pouvoir venir boire un verre après le travail" explique Julien Claudé-Pénégry de l'ANF qui va aussi proposer du naturisme ailleurs à Paris : "ne restons pas sur un espace, le naturiste ne doit pas être obligé de traverser tout Paris pour venir ici". Il réfléchit à développer des espaces au bois de Boulogne, au parc des Buttes-Chaumont, au parc Montsouris...

En attendant, il y a toujours la piscine Roger Le Gall dans le 12e arrondissement de Paris qui réserve 3 fois par semaines des créneaux pour ceux qui veulent se baigner nus.