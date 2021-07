Fermeture définitive de la piscine du Palais des Sports d'Orléans : que va devenir le site ?

C'est une page vieille de 50 ans qui se tourne : la piscine du Palais des Sports d'Orléans a fermé définitivement samedi dernier. Que vont devenir les bassins et les vestiaires ? La réponse dépendra de la problématique plus globale de la rénovation du Palais des Sports.

La piscine du Palais des Sports a définitivement fermé ses portes samedi dernier : c'est la conséquence de l'ouverture, pas très loin de là, de l'O, le tout nouveau centre aqualudique. La piscine du Palais des Sports, avec son bassin de 25 mètres et son petit bassin d'apprentissage, avait ouvert en 1971 - c'est donc la fin de 50 ans d'histoire. Et une suite qui reste à écrire, car la ville d'Orléans n'a pas encore tranché sur le devenir du site.

Entre nostalgie et réalisme

Même Romain Lonlas, le conseiller municipal délégué aux Sports, ne cache pas une pointe de nostalgie quand il évoque cette fermeture : "Comme beaucoup d'Orléanais, c'est là que j'ai appris à nager ! confie-t-il. Et puis, ce grand bassin, qui me paraissait énorme quand j'avais 8 ans... Si je garde un souvenir, c'est celui-ci : le grand plongeoir de 3 mètres, les jambes qui tremblent, et la joie finalement d'avoir osé sauter et de plonger dans le grand bain..."

Le bassin d'apprentissage (15 mètres de longueur) où de nombreux Orléanais ont appris à nager © Radio France - François Guéroult

Mais le lieu présentait aussi pas mal d'inconvénients : la piscine était située au 1er étage sans accessibilité pour les personnes en situation de handicap, il fallait vidanger les bassins jusqu'à 3 fois par an (contre 1 fois par an pour les piscines modernes), et le fonctionnement était particulièrement énergivore. "Ce n'était vraiment plus adapté, aussi bien d'un point de vue économique qu'écologique, résume Romain Lonlas, et la question de l'accessibilité est désormais bien prise en compte par l'O et par le Centre nautique de la Source."

A court terme, des espaces libérés pour des clubs résidants

Alors que vont devenir les 2 bassins et les vestiaires, désormais désaffectés ? Cela dépendra de la problématique plus globale de l'avenir du Palais des Sports, répond Romain Lonlas. "Qu'est-ce qu'on fait du Palais des Sports dont le fonctionnement actuel pose également problème, s'interroge-t-il : est-ce qu'on rénove ou est-ce qu'on regarde ailleurs pour positionner un nouvel équipement ? Aujourd'hui, on est en cours de réflexion. Mais évidemment, la réponse influera sur le devenir de la piscine du Palais des Sports, on ne va pas investir massivement si c'est pour partir ensuite."

Le Palais des sports sera-t-il rénové ou reconstruit ailleurs ? La question n'est pas tranchée © Radio France - François Guéroult

En attendant, l'élu assure que des solutions transitoires seront trouvées pour transformer le site de la piscine. "On sait qu'il y a des clubs au Palais des Sports qui manquent cruellement de zone de pratique et de surface de stockage, je pense notamment à la boxe et au tir, détaille-t-il, on a des choses à faire pour eux, puisqu'on va récupérer de l'espace, notamment les vestiaires qui sont faciles à transformer. Après, on peut aussi imaginer que la culture puisse s'emparer des bassins, une fois qu'ils seront vidés, pour des événements insolites, pourquoi pas ?" Réponses dans les prochains mois...

En tout cas, 5 clubs nautiques qui utilisaient la piscine du Palais des Sports continuent leur activité au centre aqualudique : AON (Alliance Orléans Natation), OTC (Orléans Triathlon Club), CANO (Club Aquagym Natation Orléans), USO Kayak et OWP (Orléans water-polo), ce qui n'est pas le cas de l'EMIS (l'école municipale d'initiative sportive) qui ne sera pas présente à l'O. Les abonnements en cours à la piscine du Palais des Sports restent valables uniquement au centre nautique de la Source.